Festicity 2023: Second Rock Day vinner festivalgjengere over i Verviers

Denne andre dagen, med mer rock og blueslyder, trakk mange festivalgjengere til Belgacom-gulvet der den nye hovedscenen lå. Dagen startet med Dr. Bruce på Provins de Liege-scenen (Belgacome-nettstedet), Moab Rue du College og Just Friends på Spirit of 66-siden. Blues legger seg ned i gulvet med en sjelfull stemme. Being Gentle av Thomas Frank Hopper. Andre scener tok imot sin del av festivalgjengere som ruslet fra sted til sted, nøye etter den fastsatte planen. Været var perfekt denne lørdagen for både utøvere og tilskuere.

På starten av kvelden satte gruppen Machiavelli i brann hovedscenen og spilte sanger fra deres siste album, Phoenix. For ikke å glemme rørene deres lenket fra starten. De endte med lengsel E Det tente rett og slett publikum mens de ventet utålmodig før de gikk videre til ekstranummeret. Den belgiske gruppen satte fyr på headlineren The Rubettes med Alan Williams før den ga plass til den originale sangeren. «Det er min tid, jeg kommer for å se dem, det bringer frem gode minner», glir en festivalgjenger unna. Når det gjelder Spirit of 66, holdt rommet seg tro mot sitt rykte og ble utsolgt fra starten av festivalen. Kvelden avsluttes med Antoine Chimer fra Plateau Herve, som vil holde festivalgjengerne dansende til de små timer.