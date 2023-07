«Festivaler er advart»: Florent Pagny tilbake på scenen … under visse betingelser, pålagt av legene hans

Florent Bagni kan nå gå tilbake til scenen fordi han er bedre. Til hans store glede! Han har også bestemt seg for å gå tilbake til studio for å spille inn et album med cover, som etter planen skal slippes i september. I sommer skal han arrangere en rekke festivaler … men pass på helsen din likevel! Sangerens leger har faktisk satt vilkårene for at han skal komme tilbake til scenen, sa et medlem av teamet hans til The Parisian.

«Jeg har aldri sett ham så stresset [lors du concert à Nîmes, Ndlr.]. Men den første daten overbeviste ham om formen og stemmen hennes. Han fant til og med bass som ikke var der før. Turen er lang – 17 datoer til og med september – behandlingen fortsetter og må beskyttes”sa han til franske medier.