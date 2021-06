Festligheter ble brukt til å skremme meg – da fant jeg noe som føltes som hjemme

Jeg Det var alltid skummelt for festivaler. Dette er ikke så farlig når du skriver om musikk, første gang du kjøper et vinylalbum og tar det av omslaget og lukter det nye papiret på innerhylsen og ser ansiktet ditt. I blank sort plast. Men det er sant. Jeg var alltid redd for festivaler.

I begynnelsen av tjueårene hadde jeg en deprimerende episode som dro noen av egenskapene som allerede eksisterte før og inn i sentrum. En av de mest innflytelsesrike tingene i mitt daglige liv er min sosiale klossethet – feillesing av rommet, manglende evne til å snakke litt, hat for å møte nye mennesker – blir til sosial frykt. Når du føler deg så, føles forventningen til titusenvis av mennesker på et sted der du ikke kan unnslippe mindre som et parti enn et raffineri.

Jeg var i stand til å administrere enkeltdagshendelser. Som tenåring reiser jeg til London for gratis festivaler som arrangeres av Greater London Council eller anti-apartheidbevegelsen (jeg føler at Gil Scott-Herons “Johannesburg” lydspor fortsetter å bli spilt inn på sommerlørdager, selv om det kanskje ikke har vært så ofte). Som voksen støttet jeg helhjertet Hyde Park-hendelsene som jeg kunne komme hjem til på en halv time, og være oppmerksom på byen – all frihet til å unnslippe – rundt meg.

Men tiden kommer når man må være litt modig. Så sommeren 2007, i en alder av 37 år, dro jeg til min første formelle festival – først bodde jeg på stedet og ville være der i flere dager. Siden festivalen var i Norge, var det ingen annen mulighet enn å sette seg fast der. Nå skal jeg være ærlig: Jeg dro ikke til leir, så arrangørene som fløy i en mengde britiske forfattere – stoppet meg i et merkelig betongpunkhus midt på nettstedet der festivalpersonalet bodde. Grunnen til at jeg går er fordi favorittbandet mitt, The Holt Steady, spiller.

Litt uheldig, da jeg spilte Hold Steady, dvs. så snart jeg kom til siden fordi jeg måtte fylle ut fire dager til etter det. De fleste av minnene mine fra den begivenheten var mildt anspente – å se en veldig beruset norsk metalfan prøve å sette fyr på uskyldige fans under et bandsett; De henger rundt meg med noen få personer fra indie-plateselskapet Domino; Venter i fire dager på at flyet skal ta deg hjem. Så jeg bestemte meg for at det jeg virkelig trengte å gjøre var å lære å gjøre det riktig.

Saken er at kona mi virkelig ville på festival. Jeg snakket med henne fra Glastonbury (en gang jeg gikk på jobb, satt på hytta og redigerte live-blogger i fem dager; så på fire band hele tiden. Det var ikke gøy). Det skal være sammen der det ikke er for mange mennesker. Møtene skal være små, selv for temaaktiviteter i viktige stadier, slik at jeg kan se kantene. Nettstedet skal være tilstrekkelig for andre ting, og vi kan gjøre noe annet hvis jeg ikke orker å være rundt mennesker.

Vi prøvde Latitude i 2008, men jeg likte det ikke så mye. Så, vårt første år på slutten av veien – 2009, uunngåelig tegnet av tilstedeværelsen av The Hold Study – ble vi på en P&P. Vi dro til Monkey World med barna våre lørdag morgen – da fem og ni åringer – til stranden. Vi kom ikke til festivalområdet før på ettermiddagen, og starten var ikke bra. Det ødelagte familiebandet spilte, og sønnen vår – fem år gammel – fløy seg selv til bakken, slo hodet mot gresset og ropte: “Nei! Nei! Nei! “

Det kom bra ut. Det kunne ikke blitt verre. Faktisk har hvert år siden da – etter hvert som vi har blitt mer disiplinert – blitt bedre. Vi byttet fra offsite til camping. Boutique camp, jeg er redd. Kom til meg med alt du vil, men jeg vil ikke gjenta opplevelsen av å prøve å heve et telt mens jeg hører på et band som vil se det spille i det fjerne. Faktisk vil jeg ikke gjenta opplevelsen av å prøve å bygge et telt. Vi startet våre favorittboder og spesialmiddager.

Jeg elsket stasjonen til stedet gjennom landskapet og utsikten over Wiltshire-sletten fra høyplatået der Larmer-treplantasjene sitter. Jeg elsket det fordi barna våre var gamle nok til å gjøre ting alene på festivalen, og det var en barneomsorgslogistikkutfordring. Jeg innså at favorittmusikken min ikke var de store tittelrommene, men da jeg lå på gresset ved andre etappe søndag ettermiddag, tillot gitaren meg å vaske opp. Jeg innså at jeg kjenner dusinvis av mennesker som går hvert år, og at festivalen er liten uten å arrangere det.

Mine favorittminner er ikke band. Mitt eneste favorittminne var kanskje å kollidere med to venner jeg jobbet med, men savnet en alder, og sitte på benkene i to timer og drikke og snakke og kjenne innstrammingen av de gamle forholdene igjen, padde på hovedscenen i bakgrunnen av Michael Gwanuka. Dette er det direkte motsatte av sosial frykt; Det føles hjemme, var lykkelig, jeg trodde alltid jeg var redd.