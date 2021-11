Fet, men veldig febrilsk, lente Brugge logisk mot Manchester City (4-1)

Brooks kunne ikke gjøre noe. Modig, men svært gjennomtrengende forsvar, måtte Blauw & Zwart bøye seg for et formidabelt Manchester City-lag denne onsdagskvelden (4-1). Likevel var første omgang utmerket. For å hevne seg etter stigningen i den første etappen, klarte Philip Clements menn å utligne etter Fotons åpningsmål (Stones CSC). På 1-1 i pausen sa vi ydmykt at disse velorganiserte Brugge-beboerne kunne drømme om en avgjørelse.

Men ved å gå for langt tilbake og akkumulere omtrentlige fotturer, ga de til slutt opp tre ganger i andre halvdel, verkene til Mahres, Sterling og Gabriel Jesus. 4-1, den logiske sluttresultatet (i form av manisk dominans), men til slutt var Brugge litt frustrert over folket.

I den andre kampen, Leipzig uavgjort en splittelse på slutten av spenningen mot PSG (2-2) Så det får sitt første poeng. Fra toppen av sine 4 enheter ligger Brugge på 3. plass, så Europa League er fortsatt en drøm.

Benz de Bruyne presenterer seg selv som Manchester Citys Armada Har en munn. Bernardo, Foton, Mahras, alle ser ut til å ha maur på beina. På slutten kunne Simon Mignolet bare se bølgene treffe målet hans.

Blir han reddet av innlegget sitt på kanonkulen fra Cancelo, griper han glimrende inn med refleksstopp mot Fotan. Dessverre er det ingenting han kan gjøre med følgende handling. Cancello oppdaget stille fotonet i form av et lite rektangel, mens Brugge voktet det i sin søken etter tusenfryd. Det er så enkelt, og Brugge henger allerede etter, 1-0. (15 ‘)

Brugge utligner, byhull

Men hvis disse Brugge-beboerne har en kvalitet denne sesongen, vet de hvordan de skal heve seg når de kommer tilbake til veggen. Til tross for dette slaget mot kaffetrakteren, gjør de fremskritt. Vanagan, funnet i straffefeltet, tvinger Ederson til å forlate alle stopp.

Men opportunisten de Cattelere innså slaget og la ballen hengende i boksen. En natt kjører trenere, Bernardo Silva og Stones, fast, dukker hverandre og leverer et kakemål til Brugge-folket. Dette 1-1! (17 ‘)

Da er børsene i balanse, Bruges makt øker og byen kan ikke lenger bekymre seg. Til tross for å holde ballen klar til fordel for Skyplus, flyttet ikke scoringen seg før pause. Brugge har!

Enzokis feil var kostbar

Og ofte med større lag, har pausen gaven til å bringe tilbake stedet for spredte ånder. City kommer tilbake med samme formål som de hadde i starten av 1. omgang, og Brooke ble tvunget til å forsvare klokken 11 igjen.

Mer måtte skje. Nsoki, selv om han var fin i første omgang, glemmer Mahrez bak ryggen. Helt alene i sentrum av den utrettelige Cancello, høster algerieren fordelene av tilbudet og setter mankunianerne tilbake til ansvaret. Mer frustrasjon for Blauw & Zwart (2-1, 54′).

I motsetning til første omgang, kan ikke Brugge-folket lenger riste det Mankuniske kokosnøtttreet. De blir bare angrepet av lokalbefolkningen som venter på det rette øyeblikket for å dytte dem inn i leiren deres og skade dem.

Kundokan Livere Sterling

Det øyeblikket kommer endelig om et kvarter fra slutten. I en annen gave av Flandrian beskyttelse, fant Kundokan Sterling veldig stille i det området for en kopi av det første målet og lim inn. Gulrøtter er definitivt kokt (3-1, 72 ‘)

Dessverre for Simon Mignolet er Mankuns sinne ennå ikke klar til å avta. Selv om det siste Bruges Palace samlet inn besparelser av høy klasse og holdt laget sitt flytende, kunne han ikke gjøre noe på det siste skuddet (kamp 21.) fra Gabriel Jesus på slutten av kampen. Skuffende e-blogg om den røde djevelen, den eneste innbyggeren i Brugge som viste seg å være imperialistisk fra begynnelse til slutt denne onsdagskvelden.