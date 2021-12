Fiendtlig mottakelse for høyreekandidat Zemmour i Armenia

Eric Gemmore, den høyreekstreme kandidaten for det franske presidentvalget i 2022, ble møtt av en gruppe anti-regjeringsdemonstranter da han ankom Jerevan lufthavn i Armenia lørdag kveld. Tjue demonstranter, inkludert franskmennene, ønsket Eric Gemmer velkommen.”Rasisme!“Og holde skilt på fransk”Ikke velkommen, Eric Zemmer“, sa en AFP-journalist.

Vi er her for å fortelle armenerne hvem Eric Jemmour er

“Vi er her for å informere armenerne hvem Eric Jemmour er. Han er en veldig farlig mann, han er en fascistChiriné Orguekian, en 25 år gammel fransk kvinne, sa at planen hennes for besøket hennes, som var planlagt til tirsdag, ikke var umiddelbart kjent, og Eric Gemmore forlot stedet like etter.

Hvorfor Armenia?

Eric Jemmur sa fredag ​​at han hadde valgt Armenia til sin første valgkampreise fordi “Det er et gammelt kristent land, (…) en av vår sivilisasjons vugger“.

“Armenia er i fare. Det var allerede et offerland under massakrer som det osmanske riket og det armenske folkemordet. Igjen er dette landet forfulgt, etterfulgt av nabolandet Aserbajdsjan, spesielt Tyrkia. Vi er i sentrum av borgerkrigen“, Han la til.

⁇ Les mer: I videoen hans stjal Eric Gemmore flere bilder: Quotidian, Gaumont, Luc Besson … med til hensikt å gå for retten

Han er ledsaget av tidligere suverene MEP Philip de Villiers.

Et lite antall medier har blitt tillatt av teamet hans, sa han.Av sikkerhetsmessige årsaker,“Følg Eric Zemor i Armenia (CNews, Europe 1 og Le Figaro, Frankrike TV og AFP-video senere lagt til).