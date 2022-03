FIFA 22, FUT-bursdag, FUT-bursdagsdato og liste over spillere

Oppdag den nye begivenheten i FUT-sesongen med FUT Birthday (Anniversaire FUT) dette året av spillet. Feirer FIFA Ultimate Team-modus med DCE-målspillere brukt i tidligere sesonger og tilbyr spesialkort med stjernemotivasjon. Generelt er disse kortene utmerkede, med betydelige insentiver for å lage metaalternativer. Husk at det vil være et overføringssystem der tokens vil bli akkumulert over tid av DCEer og mål.

Oppdater: Oppdatert fredag ​​4. mars kl 19.00. Det meste av Team 1 og DCE fra den første uken ble lekket. Finn også ut hvordan du får FUT-bursdagssymboler for handelssystemet.

Kort FUT-bursdag:

Arrangementet starter vanligvis 4. mars

To fulle lag + en kort slipp over helgen

Overføringstokensystem for Winter Wildcards og Future Stars

Totalt 24 tokens

Spesifikke DCEer

FUT Birthday Token Trading System

I likhet med Winter Wildcards og Future Stars, vil et overføringssystem som bruker tokens være i kraft under hele arrangementet. Det vil være totalt 24 tokens å samle inn i løpet av to ukers annonsering (med mindre EA gjør noe som Future Stars). Du kan endre dem fra kl. 19.00 fredag ​​11. mars.

Hvordan få FUT jubileumssymboler

Du kan få tokens gjennom mål, men også DCE. For nå er kildene for å få tokens her:

Det første tokenet vil bli gitt til alle spillere som kobler seg til under arrangementet

Via DCE FUT 12 (Tilgjengelig mandager fra kl. 07.00 til 19.00)

Av FUT Birthday Rush Purpose (tilgjengelig fredag ​​11. mars til kl. 19.00)

Via Tammy Abraham-linsen (tilgjengelig fredag ​​11. mars til kl. 19.00)

FUT bursdagstoken-belønninger

2 tokens: En pakke på 50 tusen

3 poletter: One Player Pack 83-90 x6

8 Tokens: Ansaldi, administrerende direktør i Torino

10 tokens: En fremtidig bursdagsgarantipakke (et spesielt kort for ikke-handelsgruppe 1)

10 tokens: Future Star Boëtius (MOC 89 samlet poengsum)

14 tokens: En 86+ spillere x7

17 tokens: FUT Birthday Avila (BU 90 samlet vurdering)

22 tokens: A FUT bursdagspakke 1 spillervalg

Liste over FUT bursdagskort

Sjekk ut lekkasjene nedenfor for å finne ut før Future Stars-teamets offisielle utgivelse. Lag 1-kort slippes offisielt fredag ​​4. mars kl. 19.00.

FUT årskort lekkasjer

Her gir vi forskjellige pålitelige lekkasjer og spådommer i listen over spillere for FUT-bursdagsarrangementet. Hensikten er å fremheve kortene for investering i markedet, men hvis du planlegger å samle dem i påvente av en hendelse, bør du planlegge på forhånd når du skal åpne pakkene dine.

Leeks Players FUT-bursdag

Guimaraes, Newcastle (via DCE)

Mikitarian, Roma (via DCE)

Ndombele, Lyon (via DCE)

Fredericks, West Ham (skal antagelig til DCE)

Abraham, Roma (via linser)

Nuno Mendes, PSG

Dybala, Juventus (en forløper til miniutgivelse eller DCE)

Fekir, Betis (en forløper til minipublisering eller DCE)

Grealish, Man City

Suarez, Atletico Madrid

Firmino, Liverpool (Mini-release eller DCE A Priory)

Silas, Stuttgart (en pioner innen minipublisering eller DCE)

Guerrero, Dortmund

Cruz, Real Madrid

Odeguard, Arsenal

Allen, Everton

Ihlas Bebo, Hoffenheim

De Lorenzo, Napoli

Ruben Weso, Lavande

Kamata, Frankfurt

Advarsel, Denne listen er en lekkasjeIngen spådom.

FUT bursdagsarrangementsdato

Dette kampanjearrangementet varer vanligvis i to uker, hvor FUT-årskort er tilgjengelige i pakker. Disse vil være tilgjengelig fredag ​​4. mars til 18. mars kl. 19.00.

FUT-bursdag for FIFA 22 FUT-modus, startdato for FUT-bursdagsbegivenhet og spillerliste her. Du finner alle nyhetene og våre guider for dette her. FIFA 22 På kamille.