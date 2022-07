FIFA 22, FUTTIES, dato og spillerliste

Oppdag det nye arrangementet for FUT-sesongen med FUTTIES, utgivelsesdatoen og listen over spillere vi allerede kjenner FIFA 22. Her når vi slutten av sesongen med ankomsten av faste arrangementer etter TOTS. I flere uker er tanken å tilby sesongens beste spesialkort i FUT og nye kort, vanligvis gjennom DCE og Objectives. Så her er vi ved sesongavslutningen hvor alle de beste kortene er tilbake.

Oppdater: Oppdatert mandag 11. juli kl. 06.00. Det er ingen troverdige lekkasjer på spillerlisten per nå. Vi håper å se denne ventilen fredag ​​15. juli, men en ekstra uke er mulig for Metamorphosed, og skyver FUTTIES til 22. juli.

FUTTIES PÅ NOEN PUNKTER:

Arrangementet starter vanligvis fredag ​​15. juli (eventuelt 22. juli) og varer i flere uker

En serie med de beste spesialkortene i FUT-sesongen

Nye kort via DCE og Objectives

Flere DCE-er, pluss mulige symboler

Ingen informasjon om tokensystem

Liste over polymorfe kort

Sjekk ut lekkasjene våre nedenfor for å finne kortene før den offisielle utgivelsen. Kortene blir offisielt utgitt fra fredag ​​15. juli kl. 19.00.

FUTTIES LEKKER RUNDT

Her kan du finne alle våre lekkasjer om spesialkort og DCE-er for FUTTIES-arrangementet. I tillegg er våre lekkasjer publisert i vår artikkel dedikert til alle FIFA 22 lekkasjer.

Ingen pålitelig informasjon er gitt på dette tidspunktet. Alt vi vet er at det er neste arrangement etter Metamorphosed, som avsluttes fredag ​​15. juli. En ekstra uke er imidlertid mulig for å fullføre sommertokenutvekslingssystemet.

DATO FOR FUTTIES EVENT

Denne kampanjebegivenheten vil vare i flere uker, hvor pakker med FUTTIES-kampanjekort (hovedsakelig de beste fra FUT-sesongen i FIFA 22) vil være tilgjengelige. Starten av arrangementet er plassert klokken 19 fredag ​​15. juli, men 22. juli er en mulig dato.

Her er detaljene om startdatoen og spillerlisten for FUTTIES-arrangementet for FIFA 22 FUT-modus. Du finner alle nyhetene og våre guider her. FIFA 22 På Camosaurus.