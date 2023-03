«FIFA» er den ubestridte lederen, men det franske videospillmarkedet vil være tregt i 2022 på grunn av mangel på konsoller

Utover den økonomiske analysen husket han at «veksten i markedet, mellom 2019 og 2022, var mer enn 12%», med en omsetning som gikk fra 4,98 til 5,53 milliarder euro.

«I et vanskelig økonomisk, energimessig og geopolitisk miljø viser markedet vårt sterk motstandskraft», understreker Julie Chalmet, president for Leisure Software Publishers (Sales) Syndicate, som forfattet studien med fire partnere. (GSD, GameTrack, IDC og data.ai).

Imidlertid falt «Hardware»-segmentet (utstyr), med en omsetning på 1,555 milliarder euro, med 10 % på et år, på grunn av mangel på tilførsel av halvledere, som ikke tillot produsenter å lansere nye konsoller som PlayStation 5 (Sony) og Xbox. Serien (Microsoft) vil imøtekomme den sterke etterspørselen fra spillere.

Men forfatterne påpeker at disse vanskelighetene «kanskje ikke gjenspeiler forbrukernes etterspørsel.»

Med tanke på en rik programmering av «blockbuster»-spill som Galtvort Legacy i 2023, fra Harry Potter-sagaen, solgte det 12 millioner eksemplarer over hele verden og samlet inn 850 millioner dollar etter to ukers lansering i begynnelsen av februar. Julie Chalmet mener at «Zelda», som er planlagt i mai, «har mange store titler som presser + maskinvare + markedet».

«FIFA» er den ubestridte lederen

Det franske videospillmarkedet hadde andre kilder til vekst med salg av spill («programvare») på konsoller og PC-er, som «delvis oppveide» nedgangen i «maskinvare», med en vekst på 6 % til 2,1 milliarder euro.

Markedsandelen for fullt fysiske spill (18%) er foran fullt dematerialiserte spill (17%), mens tilleggsinnhold representerer 51% av «programvare»-inntektene.

Når det gjelder de mest populære spillene i 2022, var det nok en gang den årlige utgaven av fotballsimuleringen «FIFA», som solgte 1,755 millioner eksemplarer på tvers av alle plattformer til sammen (unntatt Nintendos digitale salgsdata).

«FIFA 23» selv i Frankrike, i sin første uke med salg, «den beste starten i Europa de siste fem årene,» ifølge forfatterne av studien.

Nintendos Switch-konsoll har ti titler på topp 20, takket være spill i Pokemon-serien («Pokemon Legend: Arceus», «Pokemon Violet», «Pokemon Scarlet») som oversteg 1,3 millioner eksemplarer med tre kumulative kopier. «Mario Kart 8 Deluxe» rangerer på fjerde plass (451 254 salg) og er fortsatt populær til tross for utgivelsen i 2017.

Stabilt over året nådde mobilspillmarkedet 1,415 milliarder euro. Det ble forbigått av PC-økosystemet, som genererte 1,548 milliarder euro (+5,8%) i løpet av året.