Ifølge en undersøkelse bestilt av FIFA, støtter de fleste fans ideen om et toårig VM.

Kravet ble fremsatt av FIFA, til tross for at UEFAs medlemsforeninger uttrykte sin motstand mot eventuelle planer om å arrangere et VM hvert annet år.

Verdens styrende organ har utarbeidet planer om å redusere gapet mellom fire-show-arrangementet til to om fire år, med tidligere Arsenal-manager Arsene Wenger som presser på for endringer.

Bilde:

Tidligere Arsenal -manager Arsene Wenger er nå FIFAs leder for global fotballutvikling.



Det europeiske laget med fotballsupportere motsetter seg ideen og skrev et brev til UEFA -president Alexander Seferin, som svarte at han hadde “alvorlige bekymringer” om planene, hvoretter Times sa at europeiske nasjoner kunne boikotte VM hvis de endret seg.

Alle 55 UEFA -medlemsforeninger holdt tirsdag regelmessige virtuelle møter for å diskutere FIFAs forslag til en ny landskampkalender som inkluderer en VM -finale annethvert år.

Etter møtet innkalte Seferin til et hastemøte for å diskutere brev til FIFA -president Gianni Infondino.

FIFA sier imidlertid at det er global støtte til prosjektet, og entusiasmen blant unge fans i “nye markeder” utenfor Europa er høy.

Bilde:

Alexander Seferin skriver til FIFA -president Gianni Infondino om forslagene



“Undersøkelsen er en del av en mulighetsstudie om hyppigheten av FIFA -VM for menn,” sa FIFA i en uttalelse.

“Funnene i denne online undersøkelsen, utført i juli 2021, vil bli brukt som en del av en bredere konsultasjonsprosess som involverer fans, som vil finne sted i flere faser.

– Femten tusen respondenter ble identifisert som interessert i fotball- og FIFA -VM, 23 000 i 23 land, fra seks forbund, IRIS og YouGov, en omfattende markedsundersøkelse på oppdrag av uavhengige fagfolk.

READ Daniel Levy vil ikke droppe Harry Kane -karakteren når Man City forbereder seg på den siste auksjonen Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller

Liverpool -manager Jurgen Klopp sier at han motsetter seg en plan om å spille et VM hvert annet år fordi det ville stille ekstra krav til spillere.



Basert på de første resultatene kan følgende konklusjoner trekkes:

“Flertallet av fansen vil ofte at mennene skal se FIFA -VM – for det meste er den foretrukne frekvensen to år; det er betydelige forskjeller mellom de såkalte tradisjonelle markedene og de nye fotballmarkedene; og den yngre generasjonen i alle områder er mer åpne og interessert i endringer enn den eldre generasjonen. “

FIFA sier at resultatene av en utvidet undersøkelse blant 100 000 mennesker i mer enn 100 land pågår og vil bli offentliggjort etterhvert.

Den søramerikanske føderasjonen CONMEBOL har uttalt seg mot planene med UEFA, mens FIFPRO, verdens spillerforbund, har advart om at forslagene ikke ville ha legitimitet uten støtte fra medlemmene.

De europeiske ligaene – et paraplylag som dekker Premier League og alle større innenlandske konkurranser på kontinentet – har uttrykt sterk og enstemmig motstand mot planene. Dette ser ut til å være en stor hindring for FIFA ettersom klubbene sysselsetter de fleste spillerne som spiller i VM.

Bruk Chrome -nettleseren for en mer tilgjengelig videospiller

Den tidligere engelske spissen Gary Lineker sier at han har VM hvert år, men FIFA må kanskje redusere antallet kvalifiseringskamper for å få plass til en vanlig kamp



European Clubs Association, som inkluderer alle unntatt tre av Super League -opprørsklubbene – har advart FIFA mot enhver “ensidig” avgjørelse.

Ideen til det toårige VM ble først fremmet av det saudiarabiske fotballforbundet, og en mulighetsstudie ble presentert etter en avstemning på FIFA -kongressen i mai.

Wenger, FIFAs leder for global fotballutvikling, sa at det gir mer meningsfull konkurranse for spillere som ikke spiller i Europas store ligaer, og reduserer internasjonale reiser i løpet av sesongen, og reduserer internasjonale pauser til en eller to.

Han tror også at landslag har flere sjanser til å kvalifisere seg, men de samme lagene er mer sannsynlig å spille i VM.

Ytterligere VM vil i teorien representere merinntekter for FIFA blant medlemsforeningene som velger FIFA -ledelse, og dette blir sett på som et middel for Infantino å konsolidere sin maktbase.