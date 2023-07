FIFF presenterer de seks første filmene i sitt utvalg

Fire skjønnlitterære fiksjoner vil være på oppslaget: «Banel and Adama» av den fransk-kongolesiske regissøren Ramata-Toulaye Sy, «Richelieu» av kanadieren Pier-Philippe Chevigny, «The Goldman Trial» av franskmannen Cédric Kahn og «Vincent Must Die » av franskmannen Stephan Castang. Programmet fullføres med «En av de tusen åsene», en dokumentar om folkemordet i Rwanda regissert av belgieren Bernard Bellefroid. Til slutt er den sjette tittelen som presenteres denne onsdagen «Nina og pinnsvinets hemmelighet», en animasjonsfilm produsert av den fransk-luxembourgske duoen dannet av Alain Gagnol og Jean-Loup Felicioli. Totalt vil det i løpet av denne 88. utgaven vises ikke mindre enn hundre filmer fra de 88 statene og myndighetene som utgjør La Francophonie. I fjor var det «Under fikenene» av den fransk-tunisiske regissøren Erige Sehiri som mottok Bayard d’or for «Beste film». (belgisk)