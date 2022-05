Fiks Windows Update Error 0x80070003 i Windows 11/10

Feil 0x80070003 kan oppstå på en Windows-datamaskin mens du kjører Windows Update, slår på Windows-brannmuren eller laster ned fra Windows Store. I denne artikkelen vil vi snakke om Windows-oppdateringsfeil 0x80070003. Når dette skjer, betyr det vanligvis at Windows Update (WUAUSERV) ikke startet eller at Background Intelligent Transfer Service (BITS) ikke kan starte. Problemet kan også være forårsaket av andre støttekomponenter i Windows-oppdateringsmekanismen.

Windows-oppdateringsfeil 0x80070003

Noen effektive løsninger for å bli kvitt feilkoden 0x80070003 for Windows-oppdateringer på Windows 11/10 vil det være:

Kjør feilsøkingsprogrammet for Windows Update. Erstatt den gamle Spupdsvc.exe-konfigurasjonsfilen Tilbakestill mappene relatert til Windows Update. Sjekk statusen til Windows-tjenester relatert til Windows Update. Bruk System File Checker.

Feilsøking for Windows Update eller Microsoft Online Windows Update-feilsøking kan brukes til å automatisk oppdage og løse eventuelle Windows-oppdateringskonflikter.

2]Erstatt den gamle konfigurasjonsfilen Spupdsvc.exe

Spupdsvc.exe er en prosessfil som er inkludert i Microsoft Update RunOnce-tjeneste. Når en oppdatering er tilgjengelig for datamaskinen, varsles prosessen som er ansvarlig for å utføre oppdateringen. I tillegg legges en RunOnce-oppføring til registret for spupdsvc.exe. Prosessen kjører når datamaskinen starter på nytt og brukeren logger på.

Åpne ledetekst som administrator for å kjøre følgende kommando:

cmd /c ren %systemroot%\System32\Spupdsvc.exe Spupdsvc.old

Den vil erstatte den gamle konfigurasjonen av spupdsvc.exe mot et gebyr Prøv å kjøre Windows Updates på nytt og sjekk om problemet ditt nå er løst.

Denne metoden innebærer å slette innholdet i SoftwareDistribution-mappen og tilbakestille Catroot2-mappen.

SoftwareDistribution-mappen og Catroot2-mappen inneholder midlertidige systemfiler som er ansvarlige for å bruke oppdateringer til en datamaskin. De inkluderer data som støtter Windows-oppdateringer samt installeringsprogram for nye komponenter.

Det finnes flere Windows-tjenester som forenkler driften av ulike elementer i operativsystemet Windows 10. Derfor må du kanskje sjekke tjenestene som støtter Windows-oppdateringer.

Åpne Windows Service Manager og finn følgende tjenester:

Windows Update Service – Manual (på) Bakgrunn Intelligent Transfer Service – Manual. Kryptografiske tjenester – Automatisk Arbeidsstasjonsservice – Automatisk.

Åpne egenskapene dine og sørg for at oppstartstypen din er den som er nevnt ovenfor i forhold til navnet ditt og tjenestene kjører. Hvis ikke, klikk på Begynne knapp.

5]Bruk System File Checker

Åpne kommandoprompt som administrator og kjør følgende kommando:

sfc /scannow

Den vil kjøre System File Checker.

Start datamaskinen på nytt etter at skanningen er fullført og kjør Windows Update.

Oppdateringen bør lastes ned nå!

I slekt: Reparer Windows sikkerhetskopiering eller gjenopprettingsfeil 0x80070003.