Filip Andersen presset til Norway Cup – Sports Info – Sky

…

Vinteren 2022 vil denne skiskytteren bevise seg på høyeste nivå og oppnå mange flotte resultater. Vi husker spesielt hans 2. plass bak Quentin Fillon Maillet i mars.

Han var 22 på det tidspunktet og hadde alle kvalifikasjoner for å holde farten oppe. Logisk nok ble han integrert i A-landslaget sammen med Johannes Boe og kompani.

Philippe Andersen vil fortsette å skinne tidlig på vinteren 2023 med en 4. plass i Hochfilzen og en 5. plass i Le Grand Bornand. Og så er det Black Hole, han går glipp av januar og blir ikke tatt ut til Worlds.

Han avsluttet vinteren på IBU Cup-kretsen med å beholde sin plass på A-laget.

…

…

Gå ned til 3. nivå

Filip Andersen tar en ny start med Tenners før han mistet valgbarheten for Östersund i sommer under en kvalifiseringskamp i Sjusjoen til fordel for Webjørn Sorum.

Anderson hadde ikke noe valg og var ute forrige uke på IBU-cupen. Dessverre har han etter to løp den dårligste rekorden av de eksisterende seks norske bak Bodne, Overby, Nevland, Uldal og Paulsen.

Som et resultat måtte Filip Andersen vike for Simon Kirkeidi (Marens storebror) som var rykket opp etter seieren i Norway Cup og returnerte til den nasjonale kretskampen!

Livet som skiskytter på toppnivå er ikke lett i Norge, hvor talentene aldri har vært så mange.

…