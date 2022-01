Filippinene Leroy-Pouliou brøt spillet med sitt fullstendig avslørende antrekk

Folk og kongefamilien

Et bemerkelsesverdig blikk på Amy Paris Fashion Show!

I hitserien er han en mektig og lite fleksibel sjef Emily i Paris Med Lily Collins. I livet er Leroy-Beaulieu fra Filippinene like modig som karakteren Sylvie Grateau han spiller på Netflix. Bevis med dette bemerkelsesverdige utseendet under moteshowet til den franske designeren Alexandre Matuccis Amy-merke under Paris Fashion Week.

«Det er bra at vi har kastet siden vi var 40! ⁇

Kjolen hennes for dagen? Den stramme og helt eksponerte smaragdgrønne kjolen viser tydelig skuespillerinnens bryst og avslører nesten skrittet hennes. Mange medier og internettbrukere berømmet tapperheten til den som ropte i en bønn mot aldring i denne serien. Emily i Paris : «Det er bra at vi har kastet siden vi var 40! ⁇

Før uroen i den suksessrike Netflix-serien (også anklaget for å forsterke klisjeer om Frankrike og fransk), ble filippinske Leroy-Beauvoir kjent for å spille Catherine Bourneville, kona til agenten Matthias Bourneville. Ti prosent. Lenge før det var den 58 år gamle stjernen svært populær Tre menn og en kurv Regissert av Colin Cerro. I dag skinner hun rundt i paradene og gjør det klart at hun ikke skammer seg!