Filmen vil endelig bli utgitt på Disney+

2021 var et veldig godt år for oss Animerte bilder, For eksempel Mitchell er mot maskiner. Det var imidlertid et relativt begrenset år Studios av animert bilde, publiserte bare ett bilde, Luke. Men innen 2022 har populære studioer allerede produsert en rekke filmer for oss, hvorav noen opprinnelig var planlagt for utgivelse på storskjerm.

Et slag for filmindustrien

På grunn av den globale helsekrisen, Filmproduksjons- og distribusjonsstudioer måtte ombygges for å takle nedleggelsen av teatre., Dermed høy prioritet til strømmeplattformer som distribusjonsmiddel. Som Sjel Og Luke, To tidligere Pixar-filmer som gikk rett til Disney + Under Kovit-19-epidemien.

Denne gangen, neste spin-off Lekehistorie, Har krav på Buzz Lyn, Fortsatt planlagt på kino i juni 2022, Uventede nyheter har kommet ut om den kommende Pixar-animasjonsfilmen. Når bildet er på rød alarm Opprinnelig planlagt å bli utgitt på kinoene våre I mars i år, Disney har valgt å sende den kun på Disney+, uten å gi den ut på kino.

Disney & Pixars #RedAlert-film sendes eksklusivt på #DisneyPlus fra 11. mars.

En skummel bedring

rød alarm Fortell oss Historien om en 13 år gammel jente ved navn Meilin Lee, som plutselig finner seg selv forvandlet til en gigantisk rød panda. Når hun lar seg overvelde av følelser. Som rapportert Variasjon, Kareem Daniel, distribusjonssjef hos Disney Media & Entertainment sa i en uttalelse:

Disney+-abonnenter over hele verden tok ivrig imot «Soul», Pixars Oscar-vinnende film og kritikerroste «Luca» da de ble vist på tjenesten, og ser frem til å høre fra deg. Vi introduserer Pixars utrolige neste film, “Red Alert”. På grunn av forsinkelser i billettsalgskvitteringer, og spesielt for familiefilmer, har Walt Disneys preferanse for å levere innhold uten sidestykke til publikum over hele verden resultert i fleksibilitet i distribusjonsbeslutningene våre.

Regissøren av animasjonsfilmen, Tommy Shi, Opptjent et navn for seg selv i denne rollen gjennom kortfilmen Pai, Og her regisserer han sin første film som regissør rød alarm. Tilgjengelig 11. mars 2022 hos Disney +, Er den 25. filmen som ble laget av Pixar, men den første bildefilmen som kun er regissert av en kvinne.

Morsomt faktum : Etter denne nyheten er #RedAlert en av de beste trendene på Twitter, noe som har ført til noen morsomme tweets.