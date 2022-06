Filmer og TV-fanen forsvinner og gå til Google TV

To måneder etter Googles kunngjøring forsvinner nå film- og TV-bånd gradvis fra Play-butikken. Mountain View omdirigerer også brukerne til Google TV-appen hvis de ønsker å laste ned og leie audiovisuelt innhold. Endre som ikke alle liker.

Play-butikken gjennomgår en transformasjon. Egentlig ikke på designsiden, det forblir det samme, men vi føler at Google i flere måneder har tenkt på den primære nytten, men fremfor alt dens plass i økosystemet. Faktisk ser det ut til at selskapet nå utvider TV-tilbudet sitt, spesielt med Google TV, til en kassett dedikert til filmer og serier fra Play Store. Dette er i alle fall produsentens mening.

I slutten av mars i fjor, Google har annonsert slutten på Filmer og TV-fanen. Resultatet har kommet, noen brukere kan allerede se. Faktisk, som vist på skjermbildet ovenfor, er fanen Spill, apper og bøker utelatt, og i mange av dem har fanen allerede forsvunnet. På dette tidspunktet er det enda vanskeligere å forutsi Googles planer for denne nye stillingen.

Filmer og TV Trykk på Google Play Store Fullfør

Faktisk, hvis man tror at Play-butikken nå er fornøyd med disse tre fanene, har noen brukere sett en fjerde fane kalt «Play Pass», som ligner på abonnementet som tilbys av Google for nettstedet. Sistnevnte kan være et annet navn «Tilbud»-fanen som dukket opp i november i fjor på noen Android-smarttelefoner. Den inkluderer blant annet annonser for spill og apper, som navnet tilsier.

Uansett, Google ønsker å fremheve sin Google TV-applikasjon for alt audiovisuelt innhold med sin siste oppdatering. Noen mennesker unnlater ikke å påpeke sin frustrasjon over ikke å kunne dra nytte av et enkelt nettsted for å laste ned alt innholdet deres. Sistnevnte kan fortsatt dra nytte av fanen i nettversjonen av Play Store, som uunngåelig vil forsvinne.