Final Fantasy XIV Online s étz og ouvre son center tour don des d’Orkaniye

Ta en titt på Square-Enix aujourds lamellkontor i sentrum av Donation of the Occupy-delen FINAL FANTASY XIV Online, og annonsere ulike diffons dont elle bidragsyter à la konsolidering du jeu.

I sentrum av Donnies d’Occanie, på vei til Auwercha mise à jour 6.08, sera tilgjengelig for crew of nouveaux personalities, og overføringsoverføringer av Mondes diorigine autorissés del 26 janvier. Cinq Mondes seront tilgjengelig, dine vinterhager comme des «nouveaux Mondes. Disse menneskene vil transcendere personlighetene sine mot Mondes eller skape nye nye personligheter donc des bonus spiciaux, og består av:

Transfer de Monde dorigine gratis for folk effekt effektiv et overføringsdepot en autre Monde;

Dobbel EXP for nye personligheter som for personlige overføringer (opptil 80 nye);

Plymer av chocobo-dører og argentés échangeables contour des récompenses spiciales in jeu;

Et pluss ekstranummer

I horner my mise en ligne du centre don’es d’Occanie, a carte in l’Australie og i novella-zealand opptrykk i stil med ‘d’Hydeelyn dans in jew a’ mani. Elle indigenous principales villes og attraksjoner, har et utvalg av skapere som vil hjelpe deg personlig å finne din egen rutine uten vokatriser.

Initiativ for å presentere en utløp av jøde pluss væske for å klatre opp stien, i sentrum av donasjonen d’Océnie constitutas premier étoppe d pro prozet dexpansion mondis kapasitet i dalen av kirkens tilstrømning konstant de nouveaux jouers.

I tillegg, gresk au lougmentering av kapasitansen globalt lié louverture du centre travels don dons d’Occénie og au retour graduate nor normal du temps de jeu et tendances of connexion des jouers, FINAL FANTASY XIV Online Starter Edition et Komplett utgave Sont de nouveau tilgjengelighet à la vente à partir d’aujourd’hui. Inskripsjonene grat lessai gratuit restent suspendues, mais la situation sera réxaminée regulèrement afin de les rouvrir au vite.