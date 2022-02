Final Guide Sensor Guides

Beskrivelse: Nøyaktigheten til nettkikkertens utmerkede veiledningssensor er veldig imponerende. Dens evne til å oppdage endringer i et himmellegeme sies å tilsvare det å kunne se øyebevegelsen til noen som blunker over den kanadiske grensen fra 300 mil unna i New York.

Tidligere denne måneden begynte James Web Space Telescope å justere sine 18 speil, en obligatorisk månedlig prosess som involverer det infrarøde kameraet (NIRCam) nær observatoriet. Endelig kunne Webb se hva han så da han så sin første stjerne.

Prototypen bekreftet at NIRCam fungerte riktig og at Webb fanget lys fra en enkelt stjerne i alle de 18 primære glasssegmentene. Det var det vi så, et bilde med 18 omtrent angitte stjernepunkter.

Det neste trinnet i kommandoprosessen er å låse teleskopet i veiviserstjernen ved hjelp av Fine Wizard-sensoren (FGS). FGS måler posisjonen til en ledestjerne 16 ganger per sekund i synet og sender oppdateringer omtrent tre ganger per sekund til teleskopets tynne styreglass for å opprettholde en konstant låsing på målet.

Fremover sa NASA at det meste av glassjusteringsprosessen vil bli assistert av FGS, og NIRCam-bilder vil bli brukt til å gi diagnostisk informasjon for justeringer.