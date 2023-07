Finalen av The Idol klarte ikke å redde serien i øynene til internettbrukere

til siste øyeblikk, statue Det ville provosert, avsky og skuffet publikum. På Prime Video ble HBO-serien, tilgjengelig i Frankrike via Bass Warner, avsluttet 2. juli i USA og denne mandagen i Frankrike etter fem episoder regissert av seriens kontroversielle manusforfatter Sam Levinson. glede. Før utgivelsen, statue, båret av Lily Rose Depp og sangeren The Weeknd, fikk mye blekk til å flyte. Serien ble opprinnelig produsert av et annet kvinnelig lag, og ble til slutt omskrevet og tilpasset for å passe smaken til hovedrollen og den nye regissøren. I fem episoder i stedet for seks som forventet av førstelaget, klarer serien å irritere publikum med hver nye episode. Sistnevnte er intet unntak fra regelen. «Det er bortkastet alles tid.»Noen internettbrukere mener at de er veldig skuffet over serien og dens siste episode.

Det er ingen reell bakhistorie til serien statue

I denne siste episoden blir popstjernen Joseline, spilt av Lily-Rose Depp, en mestermanipulator, det samme gjør guruen hennes, Tedros, spilt av The Weeknd. Det siste kapittelet ble kalt av publikum «ren dritt». Spesielt siden hele serien ser ut til å være basert utelukkende på hovedrolleinnehaverens svært seksualiserte dynamikk. «Jeg kan gi den nøyaktige diameteren til Lily-Rose Depps brystvorter, men jeg vet ikke hva serien handler om,» lurte en Twitter-surfer.

Stor skuffelse for publikum statue

Etter provoserende, voldelige sexscener og overdreven kontrovers rundt Sam Levinson og The Weeknds seksualisering av kvinners kropper, ser ikke debatten ut til å ha tatt slutt i den siste episoden. «Dette er en av de mest uutholdelige og uinspirerende showene jeg noen gang har sett. Det ser ut til å eksistere utelukkende for å holde Sam Levinsons freakish fantasi i live som et rovdyr. Skam ham og Weekend.», mener en annen nettbruker. Men det stoppet ikke et stort publikum fra å se én episode. «Det var alt de ønsket.»sier en av dem. «Det var stygt, problematisk, litt stygt, men jeg kunne ikke la være å se det, og jeg var litt kvalm over at det var over.», innrømmer noe annet. Bevis om nødvendig statue Likevel fant den sitt publikum.

Idol var bokstavelig talt bortkastet alles tid, men det er det som skjer når menn først tar over TV-programmer som ikke er deres sak. – Darby Shaw. (@martyrkultur) 3. juli 2023

Jeg kan ikke være den eneste som føler at vi hoppet over noen historier mellom forrige ukes episode og kveldens finale. Den siste helgen tilga Joseline Tedros sin urettmessige fortid, og nå er han ferdig med BS #statue — Andre Clemens (@ANDRECthatsme) 3. juli 2023

#Teidol Dette showet er bokstavelig talt det verste showet jeg noen gang har sett. Hvordan er historien??? Jeg kan se diameteren til Lily Rose Depps brystvorter, men jeg kjenner ikke handlingen til showet. — midead (@swifts_dany) 3. juli 2023

Nå #Teidol Ferdig, jeg kan bli med. Dette er et av de mest uutholdelige og meningsløse showene jeg noen gang har sett. Sam Levinson så ut til å bare leve ut denne merkelige rovfantasien, og han vervet andre til å bli med ham. Skam ham og The Weeknd pic.twitter.com/Bl8wiBFstI — JustJoshing (@TheLensYT) 3. juli 2023

#statue Søppel, men de fikk det de ville, mange mennesker så på 1 eller alle episodene —Warren Parker (@waparker536) 3. juli 2023

Alle de dårlige tingene som er skrevet om idoler. Det er stygt og problematisk og litt vanskelig, men jeg klarer ikke slutte å se det, og jeg er litt stusselig over at det er over. — MAN2.0 (blå hake) (@man2point0) 3. juli 2023

