Finalistene i den John Lennon-inspirerte sangkonkurransen kjemper på Cavern Club

Ti låtskrivere fra hele verden skal spille sangene sine i finalen i en konkurranse inspirert av John Lennons fredssang.

The International Song for Mercy ble lansert 9. oktober i fjor for å markere musikerens 80 -årsdag.

Ett år senere deltar 10 konkurrenter valgt fra mer enn 1500 bidrag fra 28 land i Liverpool Cavern Club, som ble arrangert for Beatles i de første årene.

Ti finalister skal konkurrere i International Song of Mercy på Cavern Night Club i Liverpool

Seks sangere fra Storbritannia, to fra Australia, en fra Norge og en fra Nigeria kjemper 9. oktober på den prestisjetunge arenaen.

Vinnere av konkurransen, organisert av youth empowerment charity tuff.earth, vil profesjonelt produsere og delta på sangen deres og uteksamineres i Liverpool Motor Museum studio.

Dommerne vil inkludere låtskriveren Andrew Rochford, som vant hitsingelen Cutley Toy med sitt navngitte band Rochford.

Matchdommer Andrew Rochford, vinner Cuddly Toy

Dr. Shamender Talwar, medgrunnlegger av Tuff.earth, sa: «Responsen på vårt oppfordring til sanger som inspirerer til godhet har gitt gjenklang rundt om i verden, og responsen har vært overveldende i disse dager.

“Vi er glade og takknemlige for at så mange har takket ja til denne utfordringen, og gratulerer til de 10 beste i mål, og gratulerer alle sammen med det siste utstillingsvinduet.”

Finalistene var Rona McFarlane fra Glasgow; Tony McCallton fra Liverpool; Taofeek Oyeyemi, fra Nigeria; Neil Thomas fra London; Johnny Folts, fra Merseyside, viral; Zsuzi & Anth, fra Melbourne, Australia; Beans Marys, fra Queensland, Australia; Pauline fra Scholand-Vos, Troop, Norge; Adoni Panico, fra Edinburgh; Og James Holt fra Bolton, Stor -Manchester.