Finansiell stabilitet: «Usikkerheten er høy», ifølge lederen av Det internasjonale pengefondet

Lederen for Det internasjonale pengefondet, Kristalina Georgieva, ba søndag for «å holde seg våken» Før «mistanke» igjen «høyI finanssektoren, kommentarer som kommer etter de siste tilbakeslagene til vestlige banker.

10. mars-konkursen til Californias California Valley Bank (SVB) vakte bekymring for helsen til banksektoren i USA og Europa. Det første europeiske offeret, Credit Suisse, kjøpte katastrofalt landsmannen UBS sist søndag for en brøkdel av børsverdien.

«Det er klart at risikoen for finansiell stabilitet har øktKristalina Georgieva sa søndag på China Development Forum, et arrangement arrangert av den kinesiske regjeringen i Beijing.

UBS» overtakelse av Credit Suisse, ledet av sveitsiske myndigheter, kombinert med nylige tiltak fra sentralbanker for å forbedre tilgangen til likviditet, bidro til å avverge panikk, men klarte ikke å gjenopprette stabiliteten til markedene.

«Beslutningstakere har tatt avgjørende grep som svar på risikoer for finansiell stabilitet«, understreket herr Georgieva i sin tale.»Disse tiltakene har dempet spenningene i markedene noe, men usikkerheten er høy, noe som understreker behovet for å være årvåken.«

Bankaksjene falt i europeiske aksjemarkeder igjen fredag. De nylige uttalelsene til Christine Lagarde, president i Den europeiske sentralbanken, som bekreftet fleksibiliteten til banksystemet, og uttalelsene til Frankrikes president Emmanuel Macron eller Tysklands kansler Olaf Scholz, som var ment å være betryggende, klarte ikke å roe folk.