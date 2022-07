Finansiering: Euroen har nådd paritet med dollaren, for første gang siden 2002

Hva er de konkrete konsekvensene av dette forbruket?

Om inflasjon og husholdningenes kjøpekraft

Nesten halvparten av produktene som importeres til eurosonen faktureres i dollar mot mindre enn 40 % i euro, ifølge det europeiske statistikkkontoret Eurostat.

Dette er for eksempel tilfellet med mange råvarer, som starter med olje og gass, hvis priser allerede har økt de siste månedene i forbindelse med krigen i Ukraina.

Men med devalueringen av den europeiske valutaen, trengs flere euro for å kjøpe importerte produkter i dollar. «Importerte produkter mister sin konkurranseevne […] Derfor er det dyrere., refererer til Isabel Meguin, professor ved Institute of Sciences Po. Dette bidrar til å akselerere inflasjonen og truer familiens kjøpekraft.

Forresten, vil svekkelsen av euroen mot dollaren «Det er klart at det bremser europeisk turisme, spesielt i USA»Ettersom de trenger flere euro for å betale det samme beløpet i dollar, øker regningen for oppholdet deres i USA så vel som i land hvis valuta er knyttet til dollaren (Qatar, Jordan…), advarer William de Vigelder, en økonom ved BNP Paribas. Tvert imot, amerikanske turister så vel som qatarske eller jordanske turister drar nytte av byttet: under oppholdet i eurosonen kan de konsumere mer med samme mengde dollar.