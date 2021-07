Finansieringstips for oppstart i et webinar/artikkel i august

Startin.LV Latvia, med støtte fra økonomidepartementet og START EASY Interreg Europe, vil arrangere et live webinar med fokus på finansieringsmuligheter som fremdeles er tilgjengelige i 2021, samt kommende finansieringsprogrammer.

“Offentlige finansieringsmuligheter i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet – for et skummelt, men interessant konsept. Horizon -programmet, EIC Accelerator, det norske innovasjonsfondet, de norske stipendene og kaskadefinansieringen – finansieringsområdet har aldri vært bredere. Det perfekte tidspunktet for planlegg din oppstartsutvikling i 2021 og i løpet av de neste syv årene av finansieringsperioden. om det er prototyping eller testing av teknologi, kjøp av utstyr eller deler, beskyttelse av intellektuell eiendom eller patentering, sikring av den riktige ekspertisen eller ekspansjon i nye markeder – navngi det , vil det være Der, “ifølge forhåndspublikasjonen av webinaret,” Fund your start-up: 2021 is still full of magic “3. august kl. 16:00 Riga-tid, Live på Facebook.

Webinaret vil bli moderert av Reinis Budriķis, beskrevet som “en ekstern finansoppkjøpsekspert hvis intelligens og talent har bidratt til å tiltrekke seg 50 millioner euro+ midler til utvikling av latviske og internasjonale selskaper og utvikle mer enn 30 forretningsplaner/strategier og markedsføringsstrategier.”

Webinaret vil bli holdt på engelsk og det er gratis oppmøte. For mer informasjon, se: https://fb.me/e/MTIqUqLM