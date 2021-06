I går avslørte det finske nyhetsbyrået at det hadde mottatt informasjon som tyder på at det ble tatt en beslutning om å lette restriksjoner som er pålagt forretningsreisende ved land- og sjøgrensene i dag og vil tre i kraft i helgen.

Spesielt Estland har bedt regjeringen om å lette begrensningene og setter spørsmålstegn ved begrunnelsen for å tillate ubegrenset kommersiell reise med fly, men ikke til sjøs eller til lands. Estlands statsminister caja-klasse Han skrev i et åpent brev i forrige uke at det var på tide å la familier som hadde vært atskilt i fire og en halv måned se hverandre igjen.

Bare ansatte hvis arbeid er avgjørende for samfunnets funksjon eller forsyningssikkerheten, fikk komme inn i Finland over land eller sjø.

STT skrev onsdag at regjeringen også forventes å oppheve innreisebegrensninger for personer som har blitt fullstendig vaksinert mot det nye koronavirus og tillate innreise for sesongarbeidere, forutsatt at arbeidsgivere har fulgt noen helseforsikringstiltak.

Den epidemiologiske situasjonen kan også gjøre det mulig å oppheve restriksjoner som er pålagt reisende fra for eksempel Ungarn, Polen og Romania.

Finland har insistert på å begrense innreise fra land som har rapportert minst 25 nye infeksjoner per 100 000 innbyggere de siste to ukene, men med fremdriften av vaksinasjoner forbedrer den epidemiologiske situasjonen seg også raskt i andre deler av verden. Infeksjonsraten var 23 per 100.000 mennesker i Finland på tirsdag.

Ifølge nyhetsbyrået vil russiske statsborgere også få komme inn i landet på grunnlag av eiendoms eierskap. Avgjørelsen stammer fra muligheten for at staten vil bli holdt erstatningsansvarlig hvis eiendomseiere ikke klarer å opprettholde eiendommen sin.

Alexey Tiffinin – HT