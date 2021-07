Finland er på vei til å registrere varm sommer når hetebølgen kveler Norden

En vedvarende kvelende hetebølge sender finnene til strendene og tømmer ut klimaanleggsbutikker, og replikerer ekstreme værforhold på lignende breddegrader over Atlanterhavet der rekordtemperaturer har drept hundrevis.

Mandag registrerte en værstasjon i Nord-Finland 33,5 grader Celsius, den nest høyeste i Lappland, og gjennomsnittstemperaturen i Helsingfors i juni var den høyeste siden rekordene begynte i 1844, ifølge https: // en .ilmatieteenlaitos.fi / press- utgivelse / 5vByjewgsYT1lbvgSv2FQ6 til det finske meteorologiske instituttet. “Dette er resultatet av et langvarig og spenstig høytrykksområde som har blitt tett,” sa Mika Rantanen, en ekstrem værforsker ved instituttet, til Reuters om et fenomen som også har spredt seg over de baltiske statene og den russiske regionen. Saint Petersburg.

Tenåringsklimaaktivisten Greta Thunberg har trukket oppmerksomheten mot økende temperaturer i Nord-Skandinavia, over polarsirkelen, hvor hun har teltet og vandret blant smeltende snøfelt. “34,3 (grader Celsius) ble registrert i Banak, Norge, den høyeste temperaturen noensinne målt over 70 N (grader nord) i Europa.” lagt ut på Instagram.

Den finske hetebølgen og den mye sterkere som har drept hundrevis i USA og Canada er i de øvre kurvene av den samme nordlige halvkulestrømmen, sa Rantanen. “Finland og Canada er på toppen … og deretter mot bunnen er været kaldere steder som Storbritannia, Island og Grønland,” sa han.

Selv om hetebølger er normale i nord, er denne eksepsjonelt varm, og den i Finland ser også ut til å være usedvanlig vedvarende, sa Rantanen. “Denne typen høytrykksblokkering varer vanligvis en uke eller to, men i dette tilfellet er det vanskelig å se når den vil bevege seg, siden den bare driver litt og fortsetter å regenerere,” sa han.

