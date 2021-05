Finland slo Norge – andre seier for Danmark

To dager etter 0: 1-kampen mot Sveits feirer Danmark sin andre seier i tredje kamp i verdenscupen i Riga.

Velkjent trener Haynes Ellers ‘side slo Storbritannia 3-2 etter ekstraomgang. Marcus Larson scoret det avgjørende målet for danskene på ekstraomgang i det 65. minutt av andre kamp.

For skandinaverne scoret Niklas Jensen på alle tre målene, 2-1 (14), som falt til flertallet, og han scoret for seg selv. Helsinki-spissen Jogrit hadde allerede scoret tre mål og en besluttsomhet i 4-3-seieren over Sverige lørdag. Nå med sju poeng er han scoreren høyest. Michael Podker, som jobber for Lugano, bidro sterkt til danskenes suksess med to pasninger. Storbritannias Mike Hammond reddet 2-2 i ekstraomgang i det 57. minutt.

USA beseiret Kasakhstan 3-0 i gruppe to. Amerikanerne scoret på alle tre målene, takket være Adam Clinting (7.), Trevor Moore (22.) og Jack Drew (42.). Da USA vant kampen for første gang, led de overraskende kazakerne sitt første nederlag – de beseiret vertene Latvia (3: 2 NB) og forsvarende mester Finland (2: 1 NB).

I likhet med USA vant Finland sin andre kamp i tredje runde. Finnene slo Norge 5-2 etter 0: 1-underskudd.