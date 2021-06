Finland vs Belgia Live: Euro 2020 siste oppdateringer

Euro 2020: Daglig konferanse

Belgia er fast bestemt på å være i førersetet, men har ennå ikke fullført jobben med å fullføre først i Euro 2020-gruppe B når de møter Finland mandag kveld.

Roberto Martinezs side er en av bare tre nasjoner som opprettholder en 100 prosent rekord i gruppespillet, og de vil se etter å følge Italias ledelse i å vinne alle tre kampene, og allerede angripe Russland på en imponerende måte og vinne tilbake bakfra sist mot Danmark.

Det spillet så Kevin de Bruyne tilbake fra skade, og hans innvirkning var oppsiktsvekkende fra benken, mens Axel Witzel og Eden Hazard også så ut til å støtte jakten på fullstendige treningsveier. Martinez har vurdert hvem av dem som er bra nok til å starte spillet, samtidig som han husker at hans andre stjernespillere må være skarpe nok til å gå distansen i konkurransen – Belgia sees fortsatt blant de fremste løperne. En del av det skyldes målscoringsformen til Romelu Lukaku, som hittil har scoret to mål og er en av favorittene til Golden Lock.

Finlands eget eventyr er imidlertid ikke over ennå, og de vil være ivrige etter å forlenge oppholdet i turneringen – noe de kan gjøre med en balanse og sikkert vil vinne. Faktisk, hvis de vinner dette spillet, kan de komme til toppen av gruppen, men de fleste av de endelige plasseringene avhenger av poengsummen i hvert spill.

Hvis Belgia vinner denne kampen og Danmark vinner mot Russland, er det en sjanse for å få topp treplassen.

Uansett vet de at den enkleste ligningen for de to konkurrentene i denne turneringen vil være den vanskeligste veien å oppnå: bare vinne, og de vil gjøre det uavhengig av de siste 16. Følg gruppe nyheter og live action fra Finland vs Belgia:

