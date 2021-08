FinMin oppnevnt ekspertgruppe gir råd om klimarisiko i forhold til Norges suverene formuefond

Lagt ut 21.08.2021

En rapport fra en ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet ga noen veiledning om klimarisiko i forhold til Statens pensjonsfond (SPU). Ekspertgruppen foreslo å innlemme klimarisiko separat i bankens prinsipper for ansvarlig investeringsforvaltning.

Noen deler av rapporten sier: “Hvis det viser seg at det aktive eierskapet ikke har vært vellykket, og vurderingen er at selskapets utsikter er preget av dårlig lønnsomhet, dårlige investeringsmuligheter og begrenset evne til å snu, kan banken avhende seg fra Hvis det er en uakseptabel risiko Hvis selskapet er forbundet med alvorlige miljøskader eller fører til klimagassutslipp i uakseptabel grad, er merknaden eller ekskluderingen relevant.

Bedre rapportering om klimarisiko fra selskaper vil få finansmarkedene til å fungere bedre, ettersom informasjon om denne risikoen vil være lettere tilgjengelig og derfor kan danne grunnlaget for sunnere priser. Med mer robuste forretningsmodeller og mer nøyaktig prising av risiko, vil risikoen for å flytte det finansielle systemet gradvis reduseres. Utslippsutviklingen i tråd med Parisavtalen bør tjene som referansepunkt for fondets egen virksomhet og for dialog med selskapene fondet har investert i.

Norges bør kreve at selskapene det har investert i stresstesting tester forretningsmodellene sine mot ulike klimapolitiske scenarier, inkludert et mål der Parisavtalen nås. På denne måten blir det lettere å identifisere avvik fra dekarboniseringsveier som er kompatible med klimamål, og å identifisere de potensielle økonomiske konsekvensene av dette. Dette gir igjen et bedre grunnlag for både målrettet aktivt eierskap og riktige priser for selskaper i markedet. Vi foreslår også at Norges Bank regelmessig må teste porteføljen mot ulike klimapolitiske spor. Dette vil gi et mer komplett bilde av denne risikoen, og være i samsvar med rapporteringskravene som fondet selv etablerer for selskapene det investerer i. For Finansdepartementet som eier av fondet vil denne rapporten også bidra til en bedre forståelse av risikoen knyttet til nasjonalformuen og de offentlige finansene. ”