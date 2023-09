Finn Balor og Damian Priest var Tag Team-mesterne

Damian Priest og Finn Belor ble Tag Team Champions på WWE Payback 2023.

Sami Zayn og Kevin Owens forsvarte Raw- og SmackDown Tag Team Championship-beltene på lørdagens Steel City Street Fight. Spørsmålet om kampen handler hovedsakelig om Priest og andre: Kan de komme overens til tross for noe splittelse de siste ukene?

Svaret er åpenbart ja. To dommedagsbrytere kjempet og forsvarte i en kamp gateslagsmål Uforskammet over å bruke konvensjonelle materialer.

Ikke sjenert for poeng, etter et comeback fra Sami Zayn og Kevin Owens, som fant seg 2-mot-3 da Dominic Mysterio ankom, skyndte Kevin Owens inn for en Swanton i tomrommet til sønnen Mysterio installert på et bord.

Rhea Ripley og JD McDonagh blandet seg i løpet av kampen, hvor førstnevnte slo Owens inn i den offentlige barrieren og sistnevnte reddet Balor fra fallet.

Sami Zayn, som landet sitt Helluvah Kick på Finn Bálor, ble festet og avslutningen kom da Dominic Mysterio kom tilbake til kanadieren med MITB Briefcase Kick før Bálor kunne pinne.

Finn Bálor og Damian Priest er nå Raw og SmackDown Tag Team Champions. Alle har en tittel på dommens dag.