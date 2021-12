Finn den skjulte siden av Yanik Noah

Du kjenner ham som en sanger, en tidligere tennismester og en bon vivant. Men visste du at Yannick Noah også har en lidenskap for kunst? Oversetteren av «Saga Africa» selger deler av samlingen sin. Dette er fem malerier av Andy Warhol. Mer presist, fem serigrafier som hver representerer Mick Jagger. De er fra 1975 og ble kjøpt i 1987 av Yannick Nova. Og alt er signert av både artisten og Rolling Stones rustfrie sanger.

Utvalgte verk: Smykker, Fine Arts, Contemporary Art Disse seks verkene blir lagt ut for salg 17. desember av Ferry & Associates. Hvert bind av Roland Gross-vinnerens samling fra 1983 er estimert til mellom 30 000 og 40 000 euro.

De Presentasjonsbrosjyre Dette salget er ikke uten interesse for fans av kultartister av Stones og pop-art. Vi kan lese dette: “Mick Jagger og Andy Warhol møttes i New York i 1964. Et lojalt vennskap ble født. Warhol går inn i privatlivet til familien Jaggers. Utover vennskapet samarbeider Andy og Mick ved flere anledninger. I april 1969 ansatt Jagger og Rolling Stones en artist for å illustrere coveret til det niende Rolling Stones-albumet: Klissete fingre. Gruppen, produsert under eget plateselskap, frigjorde seg fra plateselskapene for å frigjøre seg fra kunstens prinsipper. Imidlertid nevnte Mick Jagger noen av anbefalingene i et brev til Warhol 21. april 1969.

Tvilsomt dekke, altså Klissete fingre Dermed en nærmere titt på skrittet til en mann iført jeans, hvis relieff utvilsomt indikerer at modellen er oppreist. Albumet ble sensurert i mange land og skapte mye kontrovers og ble ansett som en av Stones’ beste.

Det er et utdrag fra det aktuelle brevet, som viser i hvilken grad steinene er involvert i hele prosessen med å lage rekord og i hele prosessen med å fokusere på industrielle forhold. Her er hva Mick Jagger sier til Andy Warhol: «Kjære Andy, jeg er så glad for at du er ansvarlig for kunstkonseptet til det nye albumet vårt. Her er to bokser som vil hjelpe deg. I min korte og naive erfaring er innpakningen av albumet veldig delikat, det vil si mer kompleks enn noen få sider eller brosjyrer, gjengivelsen kan råtne og forsinkelser er uutholdelige. ”

Totalt skapte Andy Warhol 250 Mic Jagger-porteføljer, inkludert ti silketrykk hver. De fem porteføljene til salgs av Yanik Nova er fra 166.