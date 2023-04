Finn imponerende bilder av den totale solformørkelsen i Australia og Øst-Timor

I Exmouth, på den nordvestlige spissen av Australia, parkerte astronomer campingvognene sine, satte opp teleskoper og tok på seg brillene for å se månen passere solen i forkant av den totale formørkelsen.

«Mange mennesker blir avhengige av dette merkelige, utenomjordiske øyeblikket,» sier John Lattanzio fra Astronomical Society of Australia.

«De er + formørkelsejegere + og reiser verden rundt for å gjenoppleve opplevelsen».

Klokken 11:29:48 lokal tid (01:29:48 GMT) senket mørket seg over publikum, og kastet dem inn i en skummel stillhet, før solen kom tilbake femtiåtte sekunder senere for å bade Australias støvete utmark i sitt lys.

Folk ser på en delvis solformørkelse i Surabaya 20. april 2023. (Foto av Juni Crisvanto / AFP) ©AFP eller lisensgivere

I den andre enden av kontinentet, i Sydney, var formørkelsen bare delvis, med mindre enn 20 % av solens overflate blokkert av månen.

I Øst-Timor samlet mer enn tusen mennesker, inkludert turister og stjernekikkere fra Sørøst-asiatiske land, seg på Kam-stranden i den østlige delen av landet for å se den totale formørkelsen i ett minutt.

Stjernekikkere observerte det sjeldne fenomenet gjennom UV-blokkerende briller distribuert av astronomgrupper, mens andre brukte teleskoper levert av National University of East Timor.

Ved et planetarium i Jakarta ventet tusenvis av mennesker gjennom teleskoper for å observere delvis dekning av solen – omtrent 40 % av solen var dekket.

Solen og månen er fotografert nær Exmouth, Australia, under solformørkelsen torsdag 20. april 2023. De som er heldige nok til å være i veien for en hybrid solformørkelse, vil bli kastet inn i totalt formørkelsesmørke eller se en «ildring» når solen titter frem bak månen. (AP av Aaron Bunch/AAP Image) ©AAP Image

I utkanten av Bekasi, Indonesias hovedstad, observerte Christophorus Ario Bagaskoro og hans 10 år gamle datter, Tara, fenomenet på den reflekterende overflaten av en bøtte fylt med vann.

«Tara har ikke sluttet å snakke om det siden i går, så jeg brukte litt vann for å se henne utenfor huset vårt i morges,» sa faren. «Det var en sjelden hendelse. Tara var spent og spurte hele tiden hvorfor dette skjedde.»

For den lille jenta var formørkelsen «strålende».

Dette fenomenet gjorde det mulig for forskere å observere solkoronaen, vanligvis skjult av dens glorie. Det var da Albert Einstein så en lignende formørkelse at han antok at lysstråler kunne bøye seg.