Finn oss i morgen for å prøve den nye Suzuki S Cross live

Med en marsj på 8 år på klokka ebber dagens generasjon ut. suzuki Hun bestemte seg for å snu siden ved å radikalt endre utseendet til sin 4,30 meter lange SUV. den nye S-Cross Den presenterer seg som en SUV med et mer massivt utseende enn forgjengeren, til tross for de uendrede dimensjonene. Dette betyr en mer horisontal panser, mange fendere og kantete hjulbuer. Foran er lysene nå forbundet med en kromstang som krysser grillen på langs. Denne harmoniske og diskrete designen følger en global logikk, spesielt Asia (Sørøst-Asia, India…), fordi dette er hovedmarkedene.

Den innvendige bredden på S-Cross endres bare litt. Den mest bemerkelsesverdige utviklingen er installasjonen av den sentrale berøringsskjermen, som varierer i diameter fra 7 til 9 tommer. Dashbordet er mer skulpturert, og mange av knappene har blitt redesignet eller flyttet i forhold til modellen som ble lansert i 2013. Med lite teknisk utvikling beholder SUV-en dimensjonene til forgjengeren, som fortsatt er 4,30 meter lang, noe som gjør at den går over SUV-en. segment. Urban og kompakt firedobbel (mellom en Peugeot 2008 og 3008). Bagasjerommets kapasitet endres ikke med de påståtte 430 literne.

Den tilbys fortsatt med tohjulsdrift eller firehjulsdrift, og vil bli lansert med en 129-hk lett-hybrid bensinmotor før ankomsten av den nye 1.5 Hybrid, som tilbys av Toyota som en del av partnerskapet mellom de to merkene. Prisene øker, men fortsatt mer tilgjengelig sammenlignet med konkurrentene med en inngangsbillett satt til €27 090 i Frankrike. Finn oss i morgen direkte fra Megève for å oppdage den nye Suzuki S Cross direkte.