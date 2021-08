Finn ut om olympiere som også studerte ved Business School

RIO DE JANEIRO, BRAZIL – 12. AUGUST: (LR) Det tyske laget Isabel Wirth, Dorothy Schneider, … [+] Sonke Rothenberger og Kristina Broring-Sprehe poserer etter å ha vunnet lagets gull under den siste dagen i Dressur Grand Prix-arrangementet på dag 7 i OL 2016 i Rio 2016 som ble holdt på Diodora Olympic Equestrian Center 12. august 2016 i Rio de Janeiro, Brasil . (Foto av David Rogers/Getty Images) Getty Images



For de fleste handelshøyskolestudenter er en nylig eksamen med en MBA -grad et springbrett til en berømt karriere. Mange ønsker å bli fremtidens bransjeledere, styre globale team eller oppnå suksess som gründer.

Imidlertid er det få studenter som faktisk har nådd toppen på sitt felt og satt standarden til en gullstandard – bokstavelig talt – i sportsverdenen.

Ta for eksempel Brent Lang, den amerikanske svømmeren som vant gull med Team USA ved OL i Seoul 1988 i 4×100 m stafettfinale for menn. Etter denne prestasjonen i bassenget, oppnådde Brent en MBA fra Stanford GSB, ble uteksaminert i 1995, og har også hatt en vellykket karriere i næringslivet, og ble styreleder og administrerende direktør i det kliniske kommunikasjonsfirmaet Vocera.

Hva er det som driver disse prisbelønte idrettsutøverne til å gå fra talerstolen til PowerPoint?

For mange er beslutningen om å studere ved handelshøyskolen, ofte mens de forfølger sine olympiske drømmer, basert på kunnskapen om at en idrettskarriere ikke vil vare evig. Selvfølgelig kan mange idrettsutøvere ikke matche inntektene til sine NFL-, Formel 1- eller Premier League -fotballkammerater, og de vet at de definitivt må fortsette en annen karriere på et tidspunkt i livet.

Fra plattform til powerpoint

Sonke Rothenberger, gullmedaljevinner i Rio 2016 på hestelaget, visste fra ung alder at han også ville trenge en forretningskarriere. Foreldrene hans ledet tyske rytterryttere, konkurrerte og vant medaljer ved forrige OL. De driver også en kjent produsent i Tyskland, så det var helt naturlig at Sonke ville følge begge veier.

Han tjente sin gullmedalje mens han studerte for sin BA i internasjonal ledelse fra Frankfurt School of Finance and Management i Tyskland. “Det var viktig for meg å lære forretningskunnskaper sammen med konkurranse, slik at jeg kunne fortsette min vellykkede karriere i både sport og næringsliv,” sier Sonke, som fant ut at mange av ferdighetene som ble oppnådd etter mange års konkurranse, var relevante for hverdagen. For en student ved College of Business Administration.

“Jeg fant meg selv i stand til å håndtere nervene for å takle en vanskelig eksamen på samme måte som jeg håndterte konkurranse i sport. I dressur er det viktig å trene, trene og trene med hesten din til du har en perfekt rutine, og enhver liten feil kan ha stor innvirkning. Dette er også noe som er ganske relevant for arbeidslivet i hverdagen, ”sier Gold Medal Equestrian.

For Sari Multala er dynamikken i å konkurrere som elite -olympisk idrettsutøver direkte relevant for hennes nåværende rolle som et ledende medlem av det finske parlamentet og president i byrådet i Vantaa, en by med nesten en fjerdedel av befolkningen. Million. I sin forrige karriere representerte Sarri Finland i tre forskjellige olympiske leker i seilingsarrangementer, og endte to ganger på femteplass.NS

“Å jobbe i politikk ligner mye på en sportskonkurranse,” sier Sari, som studerte Master of Science in Economics and Management Sciences ved Aalto University Business School i Helsinki. “Du har dine egne mål, men også andre mål. Taktisk og strategisk tenkning er nyttig i slike situasjoner, og utholdenhet er også avgjørende for forhandlinger, akkurat som i sport.”

“Suksess i sport eller virksomhet er aldri individuelt, det kommer alltid fra en kollektiv impuls.” John … [+] Tangway, Paralympia Team USA og MSc Supply Chain Management ved Trinity Business School John Tangway



Men det er ikke bare eks-olympierne som tar med seg atletiske ferdigheter til klasserommene på handelshøyskolen. Mange gjør det omvendt, og videreformidler ferdighetene de lærte i programmet for å presse dem videre mot sin olympiske drøm. For USAs padler John Tangway er viktigheten av teamarbeid og støtte andre for å nå et mål noe han bar fra klassen til vannet.

Stol på tilliten og respekten til lagkameratene dine

Sier Tangway, som for tiden studerer en MA i Operations and Supply Chain Management ved Trinity Business School i Irland. “Suksess i sport eller arbeid er aldri individuelt, det kommer alltid fra en kollektiv impuls, enten i en båt eller på et kontor, for å oppnå suksess for enhver handling.”

Som en nåværende paralympisk spiller og student også, innrømmer John at det kan være en utfordring å finne den rette balansen mellom trening og studier. Riktignok sier han, “det var vanskelig å klare fem timers øvelse om dagen mens jeg fant tid og energi til å delta på online klasser, fullføre tildelt arbeid og fortsette avhandlingsforskningen” og innholdet i det jeg studerte, så jeg har ingen problemer med å finne motivasjonen til å gi tid og oppmerksomhet til det “.

Betydningen av en handelshøyskoleutdannelse i verdensklasse, sammen med å konkurrere på elitenivå i sporten din som du ikke har tapt for fransk olympier, Amelie Saez. Hun konkurrerte i den moderne femkampen for Frankrike ved tre OL, men da hun lette etter en ny karriere følte hun at CV -en sin uunngåelig var rettet mot sport.

LONDON, ENGLAND – 12. AUGUST: Tysklands Lena Schönborn (til høyre) konkurrerer mot Amelie Seese fra Frankrike. … [+] Under gjerdet i kvinnenes moderne femkamp på dag 16 i OL i London 2012 12. august 2012 i London, England. (Foto av Alexander Hasenstein/Getty Images) Getty Images



Som utdannet PE-lærer ønsket hun mer virksomhetsfokusert opplevelse. “Jeg visste at jeg ønsket en mer” forretningsmessig “touch for karrieren min, spesielt før OL i Paris 2024,” sier Caze, som bestemte seg for å ta en Executive MBA ved Neoma Business School, i Frankrike.

Høyere, raskere, sterkere – sammen

Caze trodde at hennes olympiske bakgrunn forberedte henne på en rekke aspekter av programmet, inkludert “å vite hvordan man organiserer, hvordan man tilpasser seg og hvordan man går videre uansett hva som trengs.” Imidlertid var det ikke en lett overgang fra sport til klasserom for Caze. “Den vanskeligste delen for meg var å kunne sitte i en stol i mer enn en time, og på et mer alvorlig notat for å kontrollere følelsene mine også. Ikke bare det, men fra en individuell sport, var utfordringen for meg å lykkes i å jobbe som et team. ”

For Marthe Inger Eddy, som konkurrerte med Norge ved OL i London 2012 i seilingsarrangementet, var den største utfordringen fra å bytte fra sport til virksomhet en reality -sjekk for ikke å være i sentrum av handlingen. “I sportens verden var jeg i sentrum av oppmerksomheten og var vant til å ha et team rundt meg som konstant fokuserte på hvordan jeg skulle bli best. Jeg spratt den selvsentrerte boblen som trengs for olympiske kampanjer, og engasjerte meg i virksomheten verden som en sunn innbygger på bunnen av rangeringen. ”

– Å vurdere og sette mål har gitt en lettelse over at jeg virkelig vil nå så høye nivåer … [+] Mål som først virket urealistiske. ”Martha Inger Eddy, MBA ved BI Norwegian Boogie Tooth



Marthy, som studerte BA og MBA ved Handelshøyskolen BI, fant at hennes olympiske erfaring forberedte henne godt på arbeidsmengden på handelshøyskolen. “Jeg lærte behovet for å organisere og organisere fra ung alder. Jeg gjorde denne prosessen flere ganger i året med et trenerteam, vurderte og satte mål for neste sesong og mot neste milepæl: OL. Denne øvelsen roet meg. , og ga meg lettelse fordi jeg faktisk ville klare å nå så høye mål som først virket urealistiske. “

For noen har imidlertid overgangen fra spillopplæring til å studere på handelshøyskolen vært vanskelig. Camille Massey måtte håndtere å bytte til en ny jobb, være en ung pappa og starte et handelshøyskole -program samtidig. Camille konkurrerte i tre olympiske leker hver i 10 km konkurranser og et maraton for Nederland, og fortsatte deretter med en MBA ved Rotterdam School of Management ved Erasmus University.

“Jeg bestemte meg for å gå tilbake til skolen igjen for å trene tankene og utvide horisonten.” Camilles ulydighet … [+] MBA fra RSM, Erasmus Camille Maasah



Kamiel hadde tidligere grader før han konkurrerte som olympier, men ønsket å lære mer fra et forretningsperspektiv. “Jeg sikte ikke på en karriere innen naturfag, og jeg jobbet heller ikke med å coache eller administrere idrettsutøvere, så jeg bestemte meg for å gå tilbake til skolen igjen for å trene hjernen min og utvide horisonten.” Halvveis i programmet fortsatte Camille å spille en rolle i den nederlandske olympiske komité som prestasjonssjef for forskning og innovasjon.

De olympiske og paralympiske leker samler kulturer fra hele verden, basert på verdiene fortreffelighet, respekt og vennskap. Og for disse fagpersonene danner disse verdiene også grunnlaget for handelshøyskolen.