Finner av unge Alex Patty, savnet i seks år, vitner: «Jeg trodde ikke på det først»

Alex Patty, en ung tenåring som ble savnet i 2017 da han var 11 år gammel, ble funnet denne uken etter å ha bodd i et åndelig samfunn på flukt fra moren.

Da han befinner seg på en liten vei i en Audi, krysser han stier med Fabian Assidini, en sporadisk budsjåfør som hjelper ham. Denne søndagen kom den unge mannen tilbake til dette utrolige møtet: «Jeg fortalte meg selv at han kom tilbake fra en kveldstur mellom to landsbyer. Men det er klart at det ikke er normalt å finne ham midt på natten og i regnet. Så åpenbart sa jeg til meg selv at han trengte hjelp.

Men lokalbefolkningen forventet ikke hva den unge mannen skulle fortelle ham:Da han fortalte meg at han ble kidnappet, ba jeg ham gjenta det fordi det hørtes sprøtt ut, og jeg trodde det ikke med det første.

Overraskende nok virker ikke unge Alex Patty overrasket over hans seks år lange løsrivelse fra familien: «Vi lo, vi hørte på musikk, det var en normal situasjon, jeg slo faktisk noen,» fortsatte Fabian Assidini, «bortsett fra at han ikke gjorde noe. .»

Leveringssjåføren, Fabian Assidini, mener at Alex Patti hjalp ham med å jobbe ved å bære apotekbingene han måtte levere. «Jeg føler meg litt utenfor, men jeg er glad for at jeg var i stand til å hjelpe ham, at han kan snu livet sitt og leve livet sitt som en ung mann som jeg var på hans alder,” konkluderte han.

Lørdag kveld dro Alex Patty tilbake til England, hvor han fant sin bestemor.