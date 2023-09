Finnes det et 21. maleri av Leonardo da Vinci? En kunsthistoriker fra Verviers identifiserte et maleri i et museum i Philadelphia

Som alltid på 1400-tallet, renessansen, er ikke maleriet signert. François Mühlbergers trente øye gjenkjente avtrykket av malerens tommelavtrykk i malingslaget. «Leonardo la fra tid til annen ned børsten og påførte maling direkte på panelet med fingrene eller håndflatene.«. For Francois Mühlberger er ikke dette fingeravtrykket et uomtvistelig bevis, men en betydelig indikator.

Maleriet ble observert og studert ad nauseum til det kom til denne konklusjonen: «Glem malerhelgenen hvis maleri dette erKunsthistorikeren argumentererDet er en da Vinci å se«, en Da Vinci malt tretti år før Mona Lisa.

I dag er disse åtte årene med benediktinerarbeid blitt komprimert til en liten bok som er tilgjengelig for alle. «Vi har skrevet alt, lest alt om Leonardo … Nei, det er feilBernard Quickels, utgiver og venn av François Mühlberger, som la ut på dette gale eventyret, kommenterer.Jeg skrev denne boken som en hyllest til LeonardoFrançois Mühlberger bemerker, Gi ham tilbake et eget bilde«.

Som du kan se, er ikke Francois Mühlberger redd. Her er han klar til å riste kunsthistoriens kanoner: ifølge ham er det en 21. Leonardo da Vinci, og ingen andre enn ham vet det.

