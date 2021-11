Fiona de Pauly i sine første skritt som kunngjører på RTL-TV: «Jeg var så stresset»

Noen dager etter at Jill Vandermulan sa farvel som kunngjører, har et nytt ansikt dukket opp på RTL-TV. Fiona de Pavli, en 25 år gammel journalist fra Noor, som jobber i No Télé og Télé MB. Hun debuterte som ungdomskunngjører på den private kanalen mandag. Opplevelse uten følelser. “Stresset var vanskelig å håndtere. Jeg ville ikke skuffe. Jeg ønsket å friske opp meg hver gang vi gjorde tre eller fire opptak på en gang, for aldri å si det samme. Heldigvis forsvant stresset under talen, ” forklarer Fiona de. Powell innrømmet at han “rullet på bakken” fordi han var så glad for at han hadde fullført sin første dag med filming.

Før den store dagen trente han sammen med journalisten Jill Vandermulan og Laura Payne. “De rådet meg til å være meg selv,” forklarer personen som jobbet med en coach på stemmen hans og bevegelsene hans.

“Jeg kom uten et spesifikt mål. Den opplevelsen inspirerte meg fordi vi kunne lande mens vi var der. Det var mye frihet,” forklarer Fiona de Pavli, som ikke planla på kometen.

Fiona de Pauly, som har bestemt seg for å fortsette sin karriere som journalist ved siden av en kunngjører, vet allerede hva hun skal bruke for å komme seg gjennom de lange dagene: “Red bull, kaffe og ingen søvn!”