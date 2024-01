Fiona Gehlin åpner opp om forholdet sitt til Alain Delon: «Jeg turte å si nei til ham fordi jeg ikke slo ham i ansiktet!»

I lydboken «Si Fragile» nevnte ikke Fiona Gehlin, som snakket om den til tider mørke siden av showbusiness, Alain Delon-affæren som rystet de globale mediene og splittet familien på bakgrunn av arv.Jeg vil ikke snakke om det fordi det ikke er jobben min og jeg kjenner bare faren og ikke barna. Faren oppførte seg fantastisk under skytingen Politimannens ord På den tiden.»

Alain Delon skiller seg fra advokaten sin, sier han mottok trusler: «manipulasjoner på lavt nivå»

Ryktene sier at vi aldri sier nei til Alain Delon, men det gjorde Fiona Kellin. Ifølge ham fulgte det en forestilling der hun ikke hevdet seg nok. Så slo ham. «Jeg tør å si nei til han fordi jeg ikke får smekk eller beordret sånn! Når du får en smell fra en mann, enten det er Delon eller hvem som helst, er det det samme! Selv faren min ga meg den aldri. Så, 'Jeg bryr meg ikke om karakteren din!' Men det stoppet meg ikke fra å få det! » Og for å fortsette: «Hvem trodde Delon at han var? Han er en fantastisk karakter, en skuespiller vi kjenner, og så er han en stjerne. Men Daniel Galin var også en stjerne på førtitallet, og han ga meg aldri en slik smell. Ingen!»

Punktene for fellesskap med det hellige monsteret som er kino stopper ikke der. I veldig skjør, Vi får vite at Alain Delon var slakter i barndommen. Og Fiona… slakteren. «Jeg hadde tatt glamorøse bilder for to Playboy-magasiner, og så var det Mireille Darc, med Alain Delon, som fotograferte meg for magasinet Lui og gjorde meg til en fullstendig kjønnsidentitet. Artig hvor liten verden er.

Fiona Gehlin, tidligere sexsymbol: «Jeg var en pioner innen MeToo-bevegelsen»