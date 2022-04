Fire amerikanere er drept i en amerikansk militærflyulykke i Norge

Ofrene var fire marinesoldater fra 2nd Marine Expeditionary Brigade.

Fire marinesoldater på et militærfly som styrtet i Norge der han deltok I NATO-trening, Omkom i krasjen, der han ikke overlevde, meldte det norske og amerikanske forsvaret lørdag. «Alle de fire ofrene var amerikanske statsborgereDet sier Norges sikkerhetstalsmann Stein Barclay til Casland AFP.

De amerikanske væpnede styrker bekreftet i en uttalelse at de var fire marinesoldater fra 2nd Marine Expeditionary Force. «Som et spørsmål om politikk vil identiteten til tjenestemedlemmer ikke bli frigitt før 24 timer etter at alle meldinger er gjort til pårørende.«, bemerket de.

Norges statsminister Jonas Kare Store på sin Twitter-side «Stor tragedie«.

«Fly krasjet inn i fjellet»

Det Marine Corps-eide modellflyet Osprey, med fire besetningsmedlemmer, forsvant fra radaren på slutten av fredagen, sa lokale nødetater, og la til at dårlig vær hadde komplisert søket. . «Politiet ankom ulykkesstedet klokken 01:30 (00:30 GMT, red.anm.).Det skriver Forsvaret i en uttalelse.

Området, som er utsatt for ras og snøskred, var lørdag ufremkommelig. «Alt sier at i morgen (vær) situasjonen vil forbedre seg og vi kan sende folk til nettstedet– Det fortalte den norske politimesteren som forårsaket ulykken på en pressekonferanse.Det viktigste for oss er å gjøre alt vi kan for å finne de døde og finne årsaken til ulykken.«, Hun sa.

«Flyet styrtet inn i et fjellLokal politisjef Bent Array Eilartson forklarte.

Opplæring i kald respons

Flyet var på et treningsoppdrag som en del av en kaldresponsøvelse som involverte 200 fly og rundt femti skip. Manøvrene, som varer til 1. april, har som mål å teste Norges evne til å få eksterne forsterkninger ved en eventuell tredjelandsokkupasjon etter artikkel 5 i NATO-pakten.

Forsvaret sa at kuldetrening fortsetter som planlagt med tilleggsaktiviteter på grunn av været.

