Fire år etter hennes død viser en nonnes kropp ingen tegn til nedbrytning (BILDER)

I helgen feiret amerikanerne Minnedag. Denne høytiden minnes alle de som har dødd i krig for å beskytte USA. I år reiste 15 000 mennesker til Gower, Missouri, for å besøke den lille kirken til benediktinerne av Mary. Alle kom for å besøke søster Wilhelmina Lancaster, som døde i 2019, 95 år gammel.

Men i april i fjor, da kroppen hans ble gravd opp for å bli flyttet til en ny helligdom, ble folk overrasket. Liket hans viste ingen tegn til nedbrytning, mens hans død var mer enn fire år gammel og kroppen hvilte i en enkel kiste uten balsamering. På grunn av kondens i den sprukne kisten hadde liket kun et tynt lag mugg.

Først ønsket ikke kirkens nonner å offentliggjøre saken. Men en intern e-post ble sendt og informasjonen ble lekket til media. «Søster Wilhelmina Lancasters tilstand vakte naturligvis stor interesse og reiste viktige spørsmål. Samtidig er det viktig å bevare integriteten til søster Wilhelminas levninger for å muliggjøre en grundig etterforskning. Bispedømmet erklærer.

For de mest bestemte er dette et sant mirakel. Titusenvis av troende kommer for å se søster Wilhelminas aske, ta på henne og be for henne. Kroppen hans ble vist i kirken og dekket av beskyttende voks Informasjon fra New York Post.

Men for å vite om vi virkelig har med et mirakel å gjøre, er det nødvendig å vente på etterforskningen for å bevise uforgjengeligheten og følgelig den guddommelige inngripen som forsinker forfallsprosessen. Men katolske myndigheter utløser ikke denne typen etterforskning før 5 år etter dødsfallet. Det er fire år siden søster Wilhelmina døde, så det blir litt lenger å vente.

Ifølge forskere er denne «forsinkelsen» av nedbrytningsprosessen verken eksepsjonell eller sjelden, noe som fører til alvorlig tvil om den mirakuløse naturen til denne oppdagelsen. «Vanligvis, når vi begraver en kropp i vårt menneskelige balsameringsanlegg, forventer vi at det vil ta omtrent fem år før det blir til skjeletter.”, forklarer Nicholas Pasalacqua, førsteamanuensis og direktør for rettsmedisinsk antropologi ved Western Carolina University. Newsweek.