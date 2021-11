Fire bilder av den smilende tennismesteren Peng Shuai vil dukke opp på nettet

Fire bilder og flere spørsmål: I en tid med økende internasjonalt press på Kina for å få informasjon om skjebnen til den kinesiske spilleren, dukket den smilende Peng Shuai opp på sosiale medier.

Peng Shuai, 35, tidligere verdensnummer. 1 Duoen, som også er en stjerne i landet sitt, har ikke kommet ut offentlig siden han ble anklaget for å ha tvangssex med en 40 år gammel, mektig tidligere kommunistpartifunksjonær som avslørte hans utenomekteskapelige forhold.

Fire øyeblikksbilder av tennismesteren ble lagt ut på @shen_shiweis Twitter-konto sent på fredag, med overskriften “Medier tilknyttet den kinesiske regjeringen“Gjennom sosiale nettverk.

Et bilde viser en spiller som ler med en katt i huset sitt. I bakgrunnen er kosedyr, et trofé, et kinesisk flagg og anerkjennelser synlige.

Et annet øyeblikksbilde viser Peng Shuai som tar en selfie med barneanimasjonsfilmen Kung Fu Panda. I bakgrunnen vises en ramme med et bilde av Winnie the Pooh.