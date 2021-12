Fire-dagers Xbox GamePass PC-spill har blitt annonsert under 2021 Game Awards

Xbox har avslørt at fire spill kommer til Xbox Game Pass i fremtiden, og de vil bli annonsert på Game Awards 2021. Kunngjøringen indikerer at disse fire spillene vil bli lansert den første dagen, det vil si Game Passer. De løslates samme dag.

I tillegg til de fire uanmeldte titlene, har mange allerede blitt bekreftet for den første dagen av Xbox GamePass PC:

Du trenger en JavaScript-aktivert nettleser for å se videoer.

Størrelse: 640 × 360 480 × 270

Vil du at vi skal huske denne innstillingen for alle enhetene dine?

Registrer deg nå eller logg på!

Bruk en nettleser som er kompatibel med html5-videoer for å se videoer.

Denne videoen har et ugyldig filformat.

Beklager, du har ikke tilgang til dette innholdet!

Skriv inn fødselsdatoen din for å se denne videoen

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

Ved å klikke ‘Enter’ godtar du

Vilkår for bruk og personvernerklæring

Tast inn

Spiller nå: Flere Xbox Game Boss-spill for å se mer

Foreløpig er det ikke klart om alle fire titlene allerede er offentlig annonserte spill. Uansett, vi får se dem under denne ukens show. Sørg for at du vet hvordan du ser spillpriser, når på dagen og hva du kan forvente.

Vanligvis når Xbox GamePass Twitter-kontoen gjør slike kunngjøringer, kan noen skjulte ledetråder om spillet bli lagt til. På dette tidspunktet er imidlertid en spillkode skjult i annonsen. “Hvis du er den første personen som redigerer dette bildet, gratulerer, her er en kode.” Sikkert noen må ha kjøpt den tilbake nå!

Det neste store spillet som kommer til Xbox Game Pass er Hollow Infinite-kampanjen som finner sted 8. desember. I en kommentar til GameSpots Hollow Infinite-kampanje sa Jordan Rummy: “Hollow Infinite passer bedre enn den to tiår gamle formelen, som gir hovedpersonen mer karakter og mer åpen verden-action. Microsoft vil beholde sine proprietære versjoner, som Redfall og Starfield, i drift fra dag én.

Du kan tjene provisjon på GameSpot-butikktilbud.