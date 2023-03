Fire måneder senere oppdaget hun skrekken, «Jeg har aldri opplevd noe lignende før» (bilde).

Tracey Garse, en mor fra Stockport, England, våknet en morgen med et bitt på låret. Lite visste hun at hun etter fire måneder aldri ville bli kvitt det.

Uten bedring dro Tracey til sykehuset og hevdet at det var et edderkoppbitt. Hun ble foreskrevet en antibiotikakur, men moren ble forferdet over å merke at bittet var blitt svart og nekrotisk. Tracy måtte besøkes av en sykepleier hver dag i flere uker.