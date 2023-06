Fire måter å lade smarttelefonen på når det ikke er strøm

Hva er verre enn å gå tom for batteri på telefonen uten strøm? Det er instruksjoner for omlasting. Her er fire.

Under et strømbrudd mister vi det meste av elektroniske enheter og ber så om at det ikke varer lenge og at det er nok. Batteri på smarttelefonen sin. Hvis du allerede har eksterne batterier, solcelleladere eller lignende, trenger du ikke bekymre deg for mye. Men hva om du ikke har noe sånt? Heldigvis, selv uten strømnett, har du alternativer.

Bruk bilen din

Den mest åpenbare løsningen på problemet er bilen din. De fleste moderne biler har USB-porter, og bilbatterier er gode strømkilder. Bilen din vil være en veldig effektiv og kompleks generator til fingerspissene.

Hvis kjøretøyet ditt ikke har en USB-port, kan du ha et startsett med en USB-port.

Velg Manuell mater

Hvis du regelmessig drar på friluftseventyr, er du sannsynligvis kjent med håndsveivlastere. Egnet for nødsituasjoner. De fleste har radio og lommelykt. Noen har muligheten til å lades med solenergi eller AAA-batterier. Du vil ikke oppnå 100 % betaling med ett av disse tilbehørene, bare noen få prosent eller noen få minutters kontakt, men nok til å ringe etter hjelp eller søke etter informasjon.

Brenn gjenstandene for å gjenopprette batteriet

Tilbehør som BioLite Campstove 2+ kan bruke brennbare materialer for å lade smarttelefonen din. Legg det du vil brenne i den og tenn den på. Varmen som genereres omdannes til energi. For å lade enheten på riktig måte, må du brenne bål i flere timer, men du kan få batteristrøm selv uten sol. CampStove 2+ har også et integrert batteri. Komfortabel.

Batterier kan også lade telefonen din

Du kan også bruke vanlige 9V-batterier for å lade telefonen. Den enkleste måten er å bruke 9V batterier. Og siden dette er batteriene som går inn i røykvarslere, kan du beholde noen få i hjemmet ditt.

For å gjøre dette trenger du en biltelefonlader, et 9V-batteri, en USB-kabel og den tilhørende adapteren om nødvendig, et stykke ledende metall som en nøkkel eller binders. Plasser kabelen på laderen og fest en nøkkel eller binders på siden av laderen slik at den berører minuspolen og bunnen. Ved å koble de negative og positive polene på batteriet til polene på laderen, kan du sakte, men likevel lade opp telefonen. Bare foreta et nødanrop. Det fungerer også med AA- eller AAA-batterier, men du må koble batteriene sammen. Litt mer komplisert, men ingenting er umulig.

Å holde seg tilkoblet under en nødsituasjon er kritisk. Hvis du er tom for strøm og telefonens batteri er i ferd med å dø, vil ett av disse triksene redde deg.