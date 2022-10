Fire medlemmer av samme familie, inkludert to jenter på 9 og 12 år, ble funnet døde hjemme

En serie andre grufulle hendelser som rammet Frankrike fortsetter: etter lille Lolas død, funnet død i en koffert, etter døden til unge Justin, drept og begravet av en bonde etter en fest og etter døden til en 12-årig- old boy i Marseille, har et nytt drama funnet sted blant våre naboer.







Denne søndagen ble faktisk en mann, en kvinne og to jenter fra samme familie funnet døde i et hus i Carantec søndag. Ifølge de første elementene i etterforskningen var den 38 år gamle kvinnen på et rom, og jenter på 9 og 12 år ble funnet på rommet deres. Mannen, i 40-årene, ble funnet hengende i første etasje.