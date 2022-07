Fire nøkler for å forbedre ansattes produktivitet i et virtuelt miljø

65 % av arbeiderne eier digitale samarbeidssider (team, zoom, Google Meet, Jitzi-møte osv.), nesten to tredjedeler «Fullført«Denne typen verktøy sammenlignet med det forrige verktøyet. Dette er den første observasjonenÅrlig undersøkelse av digitale og hybride arbeidsplasser Av Deloitte, utført blant 536 aktive belgiere.

Revisjons- og konsulentfirmaet, 60 % av de ansatte føler at de ikke kan tilpasse disse digitale verktøyene for å passe deres behov og preferanser. Tilpasningsvansker som kan påvirke en bedrifts ytelse …

Hvordan fremme teamarbeid i et virtuelt eller hybrid arbeidsmiljø?

Forbedre ytelsen til møtet

De fleste respondentene mener at møter, som er en vesentlig faktor for produktivitet i en organisasjon, ikke er tilstrekkelig forberedt og atferden deres ikke er tydelig nok. Konklusjon: De fleste arbeidere (84 %) utfører flere oppgaver under møter.

Dessuten, mens digitale samarbeidssider kan synes å fremme teamarbeid – som 65 % av de spurte arbeiderne påpeker – bør de ikke være for mye eller for lite.

Det er derfor viktig at arbeidsgivere legger til rette for overgangen til nye lokaliteter. «Bedrifter (…) bør gi veiledning innad i team om å velge den beste kanalen for hver type interaksjon (formelt møte, uformell chat, filoverføring …) da dette skaper muligheter for team til å samarbeide.«, sier Deloitte Human Capital Steven Blair.»Disse klare team- og arbeidsretningslinjene har en positiv effekt (…) på oppfatningen av en effektiv møtekultur.«

Støtten og balansen til sjefen

Så eksempelet bør komme ovenfra. Gull, «I følge 40 % av de spurte er det ikke alltid sjefer som er et godt eksempel«Steven Blehier fortsetter med å si at sterkt lederskap refererer til en produktiv arbeidskultur.

Teamledere bør derfor forberede seg på å stille spørsmål, kommentarer og tilbakemeldinger fra sine underordnede. En tilnærming som lar deg takle potensielle utfordringer fra et nytt virtuelt eller hybrid arbeidsmiljø.

Involvere og motivere arbeidere

Deloitte-studien fant at bare én av fire arbeidere rapporterte å være altfor involvert i arbeidet sitt. Videre har hybridstrukturen en tendens til å forsterke den frakoblede følelsen med selskapet. Færre enn 60 % svarer at de har mindre kontakt med bedriften på grunn av den hybride konfigurasjonen av arbeidsmiljøet.

«Mange bedrifter prioriterer ikke digital arbeidsplassstrategi, noe som er en tapt mulighet fordi denne strategien vil føre til mer produktive og engasjerte arbeidstakere.«, sier Yves Van Durme, leder for organisasjonstransformasjon i Deloitte, Belgia.

Administrer endring

Til slutt mener én av fem arbeidere at deres bedrift ikke implementerer løsninger som stimulerer daglig læring av virtuelle instrumenter.

Ifølge flere intervjuobjekter kan adopsjon og tilpasning til det nye arbeidsmiljøet motiveres av fire nøkkelelementer: en omsorgsfull arbeidsgiver som støtter teamet sitt; En klar visjon om selskapets mål og strategi; Verktøy som kan tilpasses etter behov og preferanser; Og verktøy som fremmer teamarbeid.

Ved å skape et psykologisk sunt miljø for sine ansatte, stimulerer det en bedrift til å ta i bruk nye arbeidsmetoder og fremmer derfor bedre produktivitet.