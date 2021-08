Fire nye mestere blir kronet på WWE SummerSlam 2021

WWE

WWE kronet totalt fire nye mestere på SummerSlam 2021 pay-per-view i går kveld.

Som nevnt tidligere, SmackDown Belt gikk først, med Becky Lynch som gjorde et overraskende WWE -comeback og forårsaket sjokk og ærefrykt. Det tok Becky bare 25 sekunder å fjerne Blair.

Senere ble hun Raw Women’s Champion in Triple Intimidation med Charlotte Flair Rhea Ripley og Nikki ASH. ASH nøytraliserte utsiden etter å ha spist DDT, savnet et tverrkropp som fløy over Nicky Flair, noe som førte til låsen for Charlotte film åtte. Suksess.

Andre steder vant Damien Pastor sin første major listetittel, og slo den irske nasjonen ved å regne med å bli den nye amerikanske mesteren. Dette er nattens andre tittelendring da Riddle og Randy Orton allerede har beseiret Omos og AJ Styles for å bli Raw Tag Team Champion.

De andre tittelkampene om natten var å forsvare SmackDown Tag Bands mot The Eustos the Mysterious, Bobby Lashley som forsvarte WWE -tittelen mot Goldberg, og Roman Reigns som forsvarte John Cena til Universal Championship.