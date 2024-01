Fire tips for å finne bønnen selvfølgelig

I 2024 er du fast bestemt på å vinne bønnen. Dette er din første avgjørelse. Hvert år utspiller den samme scenen seg: andre vinner den ettertraktede lille tingen, og de blir kronet til konge eller dronning. Og du… du går tomhendt. For å unngå denne smertefulle episoden igjen og igjen, og til slutt legge alle odds på din side, anbefaler vi å følge disse fire tipsene. En historie med seier og hevn i alle detaljer!

I videoen oppsummerer vi disse tipsene for deg:

Tenk på konditorens «punch».

Vi er følsomme for pannekaken på bordet for dens vakre, gylne butterdeig, men har du noen gang tenkt på å se under kaken? Når du leter etter en bønne, er dette den første refleksen! Du kan caste: «Sjekk om pannekaken er godt stekt» Eller du har oppdaget en skjult nysgjerrighet i bunnen av pannekaken. Se nøye på helheten i noen sekunder, og en liten detalj bør hoppe ut på deg: konditoren «punch», ofte merket med et lite kryss. Når «punchen» er funnet, legger du pannekaken forsiktig på bordet. Ingenting skjer. For eksempel, vær forsiktig, ikke alle konditorer legger «punch» under kakene sine. Du har kanskje fått denne fantastiske ideen… .

Forbered kaken din

Er du en konditorsjel og bestemte deg for å begynne å lage en kake? Du har en god sjanse til å vinne bønnen. Du vil umiddelbart vite hvor belønningen ligger fordi du er ansvarlig for produksjonen fra start til slutt. Din utfordring er å finne hvor du legger bønnen. For en profesjonell konditor, skriv en liten «punch» på bunnen av kaken din. Du er nesten der, og siste steg: server deg selv desserten. Det er synd å lage en stor plan bare for å se den mislykkes i siste øyeblikk.

Kjenn på kaken før du skjærer den

For å legge alle odds på din side, sørg for at du er den som skjærer kongekaken. Du vil da ha privilegiet av å utforske hvert hjørne av kaken. Før du legger kaken på bordet, ta noen sekunder på kjøkkenet for å kjenne på den og finne ut hvor bønnen gjemmer seg. Du må selvfølgelig være litt forsiktig for å unngå å lage små hull i kaken og demaskere. Hvis du prøver denne teknikken, husk å vaske hendene grundig av hygieniske årsaker. Feir helligtrekonger Ja, men alltid med forsiktighet og forsiktighet!

Siste utvei, desperasjon: spis hele kaken

Hvis du virkelig, virkelig ønsker å slå bønnen slik at dine endagskonkurrenter ikke har en sjanse, finnes det en løsning. Sjansen for suksess er 100 %, og du vil garantert dra med en krone på hodet. Løsningen er enkel: spis hele pannekaker! Vi unner deg bare, du har en deilig tid, men dessuten har du nådd målet ditt. Magen er kanskje ikke like glad som deg, men det er verdt et forsøk!

