Firefox 95.0.2 er et presserende behov for å fikse krasjproblemer

Firefox 95.0.2 Tilgjengelig 19. desember 2021. Dette vedlikeholdet fikser feil som påvirker enkelte AMD-prosessorer i Windows 7, 8 og 8.1.

Mozilla har raskt gitt ut en oppdatering til Firefox-nettleseren sin. Noen dager etter sortering Firefox 95.0.1, Leveres med Firefox 95.0.2.

Oppdateringen leveres vanligvis automatisk via nettleserens vedlikeholdsmodul. Automatiske oppdateringer må ikke deaktiveres. Den er først og fremst designet for brukere som er berørt av nettleserkrasj. For å fremskynde prosessen kan du gå til denne adressen

Slutt på krasj med Firefox 95.0.2, AMD-brikker

Dette vil vise den installerte versjonen og sjekke tilgjengeligheten av oppdateringer. Nedlastingen og installasjonen skal være automatisk når denne artikkelen skrives. Innhold indikerer bare denne feilen. Nøyaktig utgivelsesnotat

“Fikser ofte krasjer av brukere av spesifikke AMD-prosessorer som kjører Windows 7, 8 og 8.1”

Dette problemet påvirker bare Windows 7, 8 og 8.1-systemer og påvirker bare AMD-konfigurasjoner. Mozilla gikk dessverre ikke inn på detaljer. Vi har ingen ytterligere informasjon.

Vi vet at Firefox ESR ikke vil bli påvirket av problemet med utvidet støtteutgivelse. Den siste versjonen (Firefox ESR 91.4.1) ble utgitt for noen dager siden for å fikse tilkoblingsproblemer med Firefox 95.0.1 for mange Microsoft-domener. Samtidig løste Mozilla to feil under Linux- og Windows-operativsystemer.

Firefox 95 Utgitt 7. desember 2021. Denne utgivelsen ble laget med tilgjengeligheten av nettleseren i Microsoft Store.