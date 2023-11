Firefox Nightly er enklere å installere på Debian, Ubuntu og Linux Mint

Nyhetene vil være av interesse for de som bruker utviklingsversjonen av Firefox (Nightly) under Linux med en Debian-basert distribusjon. Mozilla gir ut et APT-lager for å gjøre det enklere å installere og oppdatere applikasjonen. Forklaringer.

VBruker du Firefox Nightly på en av de Debian-baserte Linux-distribusjonene (som Debian, Ubuntu, Linux Mint)? Gode ​​nyheter for deg: å installere, oppdatere og teste de nyeste versjonene av Firefox Nightly er akkurat blitt mye enklere. Takket være et nytt APT-lager er det mulig å installere Firefox Nightly som en pakke .debutante.

Hvis du allerede har brukt tradisjonelle binære filer (distribuert som .tar.bz2-filer), kan du installere og oppdatere Firefox som alle andre programmer ved å bytte til Mozillas APT-lager. Med flere fordeler: en mer effektiv applikasjon (fordi den er bedre optimalisert), forsterkede og sikre binærfiler under kompilering, samt raskere tilgjengelighet av oppdateringer, fordi prosessen vil bli integrert i Firefox-versjonen.

For å komme i gang, følg ganske enkelt noen få kommandolinjetrinn fra ditt Debian-baserte Linux-system.

wget -q https: gpg --quiet --no- default -keyring --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/packages.mozilla.org.gpg --fingerprint | awk '/pub/{getline; gsub(/^ +| +$/,""); print "

"$0"

"}' echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/packages.mozilla.org.gpg] https://packages.mozilla.org/apt mozilla main" | sudo tee -a /etc/apt/sources. list .d/mozilla. list > /dev/ null sudo apt-get update && sudo apt-get install firefox-nightly

