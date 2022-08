Firmabil elektrisk girlokomotiv

Mens noen krever en slutt på selskapets premiumbilordning – og i de fleste tilfeller medfølgende drivstoffkort – eller til og med skattefordeler for profesjonelle kjøretøyer, og hevder at dette utgjør en hindring for renere pendling, har tall fra den belgiske bil- og sykkelforbundet til Vibiac. avslørte det motsatte.

I løpet av første halvår ble det således solgt 15,4 % av plug-in-hybrider og 8,8 % av helelektriske kjøretøy. Klar fremgang i begge tilfeller sammenlignet med 2021 da disse tallene var henholdsvis 12,5 og 5,9 %. Åpenbart er disse prosentene drevet av profesjonelle kjøretøy. Når det gjelder sistnevnte, økte andelen PHEV-er (Hybrid Rechargeable Vehicles) til 22,6 % og elektriske kjøretøy til 12,2 %.

Mest bemerkelsesverdig: 90,8 % av PHEV-registreringene og 85,6 % av elektriske kjøretøy er registrert av uavhengige selskaper eller enheter.

Individene foretrakk bensinen (53,9 % spesifikt registrert) og den klassiske hybriden (HEV, 56,6 %).

Mindre bensin, mindre diesel

I første halvår, inkludert private og profesjonelle biler, var bensin fortsatt majoriteten, men er nå i underkant av 50 % av registreringene (49,6 %; -2,4 % sammenlignet med 2021). Diesel fortsatte nedgangen og nådde et historisk lavpunkt (18 %; -5,7 %). Hybridkjøretøy (HEV) økte 2,3 % til 7,4 % av markedsandelen. Gass tiltrekker seg fortsatt ikke folkemengder, selv om LPG øker fra 0,5 til 0,7 % av registreringene, mens CNG, fordømt av priseksplosjonen ved pumpen, er døende: 0,1 % (-0,2 %).