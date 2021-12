Firmapioner Anderlecht-Schultz: “Ikke glem at Jersey allerede har scoret 15 mål”

Seier i Charleroi. Suksess i seringen. Og dobbelt så mye karakter som innholdet. Vincent Company er godt klar over dette og ønsker å ta tre poeng igjen under Zulte Waregems mottakelse (søndag kl. 16).

“Suksess må bli en vane for oss”, Han hamrer. “Det må være i vår kultur. Vi er ikke der ennå, men denne vinnerkulturen kommer med suksesser. Vi må vinne i hver idrett, på hver trening, og ikke gi opp.”

Begge kampene kan gjøres enda bedre fordi seirene er inngrodd i tankene.

“Hver suksess er et klikk på den neste. Å holde en rytme og gjøre den om til en suksess er vanskeligere enn du tror. Jeg håper jeg oppnår det.”

To parametere er viktige: unngå defensive feil og score mål. Joshua Jirky burde spille bedre enn i tidligere kamper. Treneren hans forsvarte ham.

“Jeg vet ikke om du kan kalle dette dårlig form. Noen ganger trenger du ikke å score mål for å spille en god kamp. Jerksey har allerede scoret 15 mål denne sesongen (8 for Anderlecht og 7 for nederlandsk U21). Avslutningsvis kan vi si at han har kjente figurer. For en startspiss vet jeg at laget vårt vil ha muligheter. Og ikke glem alderen hans. Han er 20 år gammel. .. Vi hadde lignende spørsmål som den lille gamle Enmecha. Han er klar over sine mangler og arbeider for å fremheve egenskapene hans og ødelegge dem.

To gode nyheter til for Vincent Company: han trakk tilbake Olson og Reflow. “De er klare til å spille og jeg håper de er 100% kapable.”